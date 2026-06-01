Basta "semplicemente" non perdere per approdare alle semifinali degli Europei Under 17 . L'Italia di Franceschini è pronta ad affrontare la Danimarca alle 13.30 nello stadio Keskstaadion di Tallin in Estonia , per il terzo e ultimo match della fase a gironi della competizione. Gli azzurrini dopo aver battuto Francia e Montenegro sono al comando del Gruppo B a punteggio pieno e sognano la qualificazione. Segui il pre e il post partita con le parole dei protagonisti e tutti gli aggiornamenti in tempo reale con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

14:35

**Inizia il secondo tempo**

Si riparte dal 3-1 per gli azzurrini.

Nell'altro match del girone la Francia sta vincendo 2-0 contro il Montenegro. In questo momento Italia e Francia sarebbero alle semifinali, dove affronterebbero rispettivamente Spagna e Belgio

14:18

Finisce il primo tempo

L'Italia Under 17 in vantaggio per 3-1 contro la Danimarca

14:17

45' - recupero

Si giocherà per altri 2' prima dell'intervallo

14:16

**44' - Donato firma il tris**

L'Italia ora ha due gol di vantaggio: Fugazzola in corner cerca qualcuno in area, trova Donato che insacca di testa e poi corre ad abbracciare Franceschini in panchina

14:14

**42' - Dattilo firma il 2-1 per l'Italia**

Grande ripartenza azzurra con Biondini che tira centralmente ma viene respinto da Medina, poi è Gasparello che rimette in mezzo per Dattilo che non sbaglia di testa

14:11

41' - brivido per l'Italia

Jorgensen vicinissimo al gol del vantaggio: attento Lupo ad anticiparlo

14:09

37' - Italia pericolosa

Gli azzurrini in cerca del bis prima della fine di questo primo tempo: calcio di punizione per l'intervento falloso di Dattilo su Ekstrand

14:06

35' - cooling break

Medina si è scontrato con Donato e lo staff medico danese ne approfitta per accertarsi delle condizioni del suo portiere

13:54

**23' - Biondini sigla il pareggio**

Il capitano dell'Italia riporta l'equilbrio a Tallin con una splendida mezza rovesciata

13:52

22' - Perillo vicinissimo al pari

L'Italia non resta a guardare: bellissimo guizzo della punta dell'Empoli che però viene deviata da Medina

13:44

**14' - Danimarca in vantaggio**

Bro Hansen sblocca il match: giocata sfortunata per l'Italia. Il cross di Madsen sbatte sulla schiena di Landi che involontariamente serve l'attaccante del Bodo Glimt che batte Lupo, che poco prima aveva sbagliato il rinvio favorendo i danesi e mandando al tiro Jorgensen

13:41

10' - Ekstrand ci prova

Risponde la Danimarca con Ekstrand: il suo tentativo però finisce alto e non impensierisce Lupo

13:33

2' - occasionissima Italia

Dalla destra Perillo serve Fugazzola con un cross sporcato dalla difesa danese: il trequartista dell'Atalanta riesce comunque a calciare in area e colpire l'esterno della rete

13:30

**1' - inizia Danimarca-Italia**

Fischio d'inizio. Arbitra il turco Çakir, assistenti Ürün (TUR) e Serazitdinov (UZB), quarto uomo Nadjafaliev (UZB)

13:25

Italia, la formazione ufficiale

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Dattilo, Donato, Varali, Albini; Gasparello, Ballarin, Biondini; Landi; Fugazzola, Perillo.

A disp.: Giaretta (P), Bonifazi, Diallo, Corigliano, Puricelli, Okon, Casagrande, Rocca, Croci

All.: Franceschini.

13:20

I precedenti tra Italia e Montenegro

I precedenti sorridono all'Italia: nei quattro confronti disputati in categoria sono arrivate tre vittorie azzurre e una danese. Il primo successo risale al 1995, 1-0 grazie a un gol di Nicola Ventola. L'ultimo incrocio coincide con la semifinale degli Europei 2024 vinta dagli Azzurrini grazie a un gol di Federico Coletta

13:15

Il Montenegro di Corlin

La formazione di Morten Corlin arriva alla fase finale dell’Europeo dopo un percorso di qualificazione che ha mostrato crescita e determinazione. Nel primo turno, giocato in Spagna dall’8 al 14 ottobre, la Danimarca ha chiuso il Gruppo 4 al secondo posto con 6 punti, alle spalle delle Furie Rosse (9 punti) e davanti a Lettonia (3 punti) e Andorra (0 punti). Nel secondo turno, disputato dal 25 al 31 marzo in casa, i danesi hanno vinto il Gruppo A4 della Lega A con 7 punti, davanti a Cechia (5 punti), Austria (2 punti) e Kazakistan (1 punto). Autentico trascinatore della selezione di Corlin è stato Mikkel Bro Hansen – a segno anche all’esordio contro i balcanici al Kadrioru Stadium (Montenegro-Danimarca 1-2, 26 maggio) –, attaccante classe 2009 del Bodo Glimt, miglior realizzatore dei danesi con 6 reti in 8 partite.

13:05

Il 3-0 contro il Montenegro

Nel turno precedente, l’Italia ha superato il Montenegro con un netto 3-0, sempre al Kalevi Central Stadium. Gli Azzurrini si sono imposti sui pari età balcanici grazie ai gol di Ballarin, Corigliano e Fugazzola. L’Italia, dopo essere passata in vantaggio al 5’ con il centrocampista del Venezia, Francesco Ballarin, raddoppia al 26’ grazie al fantasista della Juventus, Thomas Corigliano, prima di chiudere definitivamente i conti con l’attaccante dell’Atalanta, Marcello Fugazzola, all’87’

12:55

La classifica del Gruppo B

Gli Azzurrini guidano il girone a punteggio pieno (6 punti) e guardano tutti dall’alto dopo le vittorie conquistate nelle prime due giornate. Alle loro spalle, Francia e Danimarca a quota 3, mentre il Montenegro è ancora fermo a zero. Uno scenario che rende decisivo quest’ultimo turno della fase a gironi per stabilire le due squadre che voleranno alle semifinali, in programma giovedì 4 giugno, dove troveranno Belgio e Spagna, nell’ordine prima e seconda classificata del Gruppo A con 6 punti, che hanno rispettivamente vinto per 1-0 contro i padroni di casa dell’Estonia (decisivo Noah Kalonji) e perso per 3-2 contro la Croazia (Joaquín Sánchez e Enzo Alves, figlio dell’ex Real Madrid Marcelo, per le Furie Rosse; tripletta di Jakov Dedić per i croati), la quale, malgrado gli stessi punti di belgi e spagnoli, saluta l’Europeo a causa di una peggior differenza reti nella classifica avulsa (-1 contro 0 della Spagna e +1 del Belgio)

12:45

Franceschini sulla Danimarca

"Sono una squadra molto forte – sottolinea l’allenatore azzurro –, dotata di grande qualità tecnica, che ama mantenere il possesso del pallone e giocare nella metà campo avversaria, oltre ad avere individualità importanti. Finora hanno mostrato pochi punti deboli. Noi, però, siamo concentrati soprattutto su noi stessi e sul nostro percorso, senza fare calcoli: cercheremo di interpretare la partita nel migliore dei modi, indipendentemente dall’avversario, provando a mettere in mostra le nostre qualità".

12:34

Italia Under 17, dove vedere in tv la partita con la Danimarca

Italia-Danimarca Under 17, match valido per la terza e ultima giornata della fase a gironi degli Europei, andrà in scena oggi lunedì 1 giugno 2026 alle ore 13.30. La sfida sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

stadio Kalevi Keskstaadion di Tallinn (Estonia)