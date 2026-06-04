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Ci pensa Pio: buona la prima, Giovanissima Italia di Silvio Baldini© ANSA

Ci pensa Pio: buona la prima, Giovanissima Italia di Silvio Baldini

La Nazionale più verde in 116 anni di storia ha colto la vittoria in Lussemburgo schierando complessivamente 15 debuttanti assoluti, tranne Donnarumma, Esposito e Pisilli. Superata l'emozione  iniziale, gli azzurri si sono imposti in scioltezza. Per il bomber interista, quarto gol in 8 presenze
Xavier Jacobelli
1 min
TagsItaliaesposito
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Tutte le notizie sulla squadra
La Nazionale italiana di calcio giocò la prima partita della sua storia il 15 maggio 1910 all'Arena Civica di Milano, battendo la Francia per 6-2. Centosedici anni e 19 giorni dopo, allo Stade de Luxembourg la Nazionale italiana è scesa in campo con la squadra più giovane mai schierata nell'intera sua storia. Età media del gruppo: 20 anni e 6 mesi; età media dell'undici iniziale: 21 anni e 354 giorni. I

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