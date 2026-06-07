Dove vedere Grecia-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
È il giorno di Grecia-Italia. Seconda delle due amichevoli per la Nazionale di Silvio Baldini, che si prepara ad affrontare un avversario di livello superiore dopo la vittoria di misura in Lussemburgo. Si giocherà sull'isola di Creta, in uno scenario particolarmente suggestivo. Nuova chance per i tanti ragazzi dell'Under 21 convocati dal ct azzurro.
Grecia-Italia, l'orario
Grecia-Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 21 al "Pankritio Stadium" sull'isola di Creta.
Dove vedere Grecia-Italia in diretta tv
Grecia-Italia, seconda delle due amichevoli della Nazionale di Baldini, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Grecia-Italia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Grecia-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili scelte di Jovanovic e Baldini
GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanis, Kouilerakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Zafeiris, Kyriakopoulos; Tetteh, Tzolis; Douvikas. Ct: Jovanovic.
A disposizione: 12 Tzolakis, 13 Mandas, 17 Hatzidiakos, 18 Kontouris, 11 Kostoulas, 21 Tsimikas, 26 Kyziridis, 7 Masouras, 6 Koubelis, 25 Ntoi, 23 Triantis, 24 Androutsos, 15 Rota, 14 Pavlidis.
Indisponibili: -.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Pio Esposito, Ekhator. Ct: Baldini.
A disposizione: 12 Daffara, 23 Palmisani, 6 Mane, 22 Favasuli, 8 Camarda, 13 Reggiani, 14 Berti, 16 Faticanti, 17 Fini, 7 Cacciamani, 19 Inacio, 20 Dagasso, 2 Fortini.
Indisponibili: Palestra, Venturino, Cherubini.
È il giorno di Grecia-Italia. Seconda delle due amichevoli per la Nazionale di Silvio Baldini, che si prepara ad affrontare un avversario di livello superiore dopo la vittoria di misura in Lussemburgo. Si giocherà sull'isola di Creta, in uno scenario particolarmente suggestivo. Nuova chance per i tanti ragazzi dell'Under 21 convocati dal ct azzurro.
Grecia-Italia, l'orario
Grecia-Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 21 al "Pankritio Stadium" sull'isola di Creta.
Dove vedere Grecia-Italia in diretta tv
Grecia-Italia, seconda delle due amichevoli della Nazionale di Baldini, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.
Grecia-Italia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Grecia-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.