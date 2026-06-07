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Dove vedere Grecia-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

Nuovo test per gli Azzurri di Silvio Baldini, oggi impegnati sull'isola di Creta: le probabili scelte di formazione
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Tutte le notizie sulla squadra

È il giorno di Grecia-Italia. Seconda delle due amichevoli per la Nazionale di Silvio Baldini, che si prepara ad affrontare un avversario di livello superiore dopo la vittoria di misura in Lussemburgo. Si giocherà sull'isola di Creta, in uno scenario particolarmente suggestivo. Nuova chance per i tanti ragazzi dell'Under 21 convocati dal ct azzurro.

Grecia-Italia, l'orario

Grecia-Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 21 al "Pankritio Stadium" sull'isola di Creta.

Dove vedere Grecia-Italia in diretta tv

Grecia-Italia, seconda delle due amichevoli della Nazionale di Baldini, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Grecia-Italia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Grecia-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Le probabili scelte di Jovanovic e Baldini

GRECIA (3-4-2-1): Vlachodimos; Retsos, Mavropanis, Kouilerakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Zafeiris, Kyriakopoulos; Tetteh, Tzolis; Douvikas. Ct: Jovanovic.

A disposizione: 12 Tzolakis, 13 Mandas, 17 Hatzidiakos, 18 Kontouris, 11 Kostoulas, 21 Tsimikas, 26 Kyziridis, 7 Masouras, 6 Koubelis, 25 Ntoi, 23 Triantis, 24 Androutsos, 15 Rota, 14 Pavlidis.

Indisponibili: -.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Pio Esposito, Ekhator. Ct: Baldini.

A disposizione: 12 Daffara, 23 Palmisani, 6 Mane, 22 Favasuli, 8 Camarda, 13 Reggiani, 14 Berti, 16 Faticanti, 17 Fini, 7 Cacciamani, 19 Inacio, 20 Dagasso, 2 Fortini.

Indisponibili: Palestra, Venturino, Cherubini.

 

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È il giorno di Grecia-Italia. Seconda delle due amichevoli per la Nazionale di Silvio Baldini, che si prepara ad affrontare un avversario di livello superiore dopo la vittoria di misura in Lussemburgo. Si giocherà sull'isola di Creta, in uno scenario particolarmente suggestivo. Nuova chance per i tanti ragazzi dell'Under 21 convocati dal ct azzurro.

Grecia-Italia, l'orario

Grecia-Italia andrà in scena oggi, domenica 7 giugno, alle ore 21 al "Pankritio Stadium" sull'isola di Creta.

Dove vedere Grecia-Italia in diretta tv

Grecia-Italia, seconda delle due amichevoli della Nazionale di Baldini, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Uno.

Grecia-Italia, dove vederla in streaming

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