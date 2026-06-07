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domenica 7 giugno 2026
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Belgio-Italia diretta finale Europei Under 17: segui la sfida di oggi live

Belgio-Italia diretta finale Europei Under 17: segui la sfida di oggi live

Ultimo atto della competizione continentale a Tallinn: gli azzurrini provano a bissare il successo del 2024
2 min
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Siamo all’ultimo atto. L’Italia Under 17 si gioca la vittoria dell’Europeo nella finale di Tallin contro il Belgio. Gli azzurri proveranno a bissare il successo continentale del 2024, arrivato contro il Portogallo a Limassol. Nei vari incroci tra pari età gli azzurrini non hanno mai perso: il bilancio dice cinque vittorie su sette match disputati, con due pareggi. Segui con noi la diretta della finale.

19:19

17' Risposta Italia

Dattilo parte dalla sinistra, dribbling e tiro da fuori area: Seghers riesce a deviare.

19:18

16' Occasione per il Belgio

Onia Seke tira, bravo Lupo a deviare: la palla finisce sui piedi di Benktib che spreca una grande chance.

19:15

13' Italia in difficoltà

Il Belgio tiene costantemente il pallino del gioco. Finora non è molto pericoloso ma gli azzurrini riescono raramente a superare la metà campo.

19:09

6' Buon inizio del Belgio

Gli avversari degli azzurrini hanno un approccio migliore al match. Nga sta creandio qualche problema a sinistra.

19:02

Comincia il match

Calcio d'inizio affidato al Belgio.

18:39

Il percorso

Il Belgio ha fatto un percorso netto nelle qualificazioni: ha vinto sei partite. Nella fase finale però ha perso contro la Spagna alla seconda giornata. L’Italia invece non ha mai perso.

18:15

Le formazioni ufficiali

BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke, Driessen, Nga Kana; Benktib.

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Perillo, Croci.

18:08

La partita in tv

La finale dell'Europeo Under 17 sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD. Per quanto riguarda lo streaming, sarà disponibile su RaiPlay. Sarà sufficiente collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay su smartphone o tablet, anche senza necessità di registrarsi. Una volta all'interno della piattaforma, basterà selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport.

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