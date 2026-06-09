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martedì 9 giugno 2026
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Zoff: "Un'Italia inadatta"

Un’icona immutabile che resiste al tempo.  L’intervista: «Lo scopone in aereo? Rimproverai Pertini. Maradona fuori  da qualsiasi graduatoria»
1 min
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Per Dino Zoff il tempo sembra non passare mai. È ancora il numero uno, il campione che resiste al tempo, che resta un’icona immutabile del mondo del calcio. Per ricordarlo, ma soprattutto per raccontarlo ai più giovani ne hanno fatto un film. Per Dino è stato un modo per fare un tuffo nel passato, come quelli che faceva tra i pali: «Mi è sembrato fatto bene, mi è piaciuto, un po’ di ambizione c’è»

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