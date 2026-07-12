Il fantino e il cavallo

II nome di Paolo Maldini accontenta tutti o quasi : è stato il primo fatto da Giovanni Malagò, l’unico suggerito da alcuni club di serie A, era il preferito di Marotta e anche di media, social e di un popolo deluso. Quello di Leonardo, un’autentica sorpresa , l’ha “imposto” Paolo per una questione di conoscenze, amicizia, fiducia e fors’anche per facilitarsi l’esistenza in azzurro. Ha impiegato qualche settimana Malagò, eletto il 22 giugno scorso, per convincere il figlio di Cesare che già in passato aveva tenuto a lungo in sospeso Gravina: per riaffermare le sue capacità seduttive non ha però mollato. Oddio, qualcosa in effetti ha mollato. Curiosa risulta la durata dei contratti, quattro anni, due più della scadenza olimpica , quella che imporrà nuove elezioni presidenziali: l’ottimismo è il profumo della vita, la continuità quella del campo .

A Paolo e Leo auguro il meglio: è interesse di ognuno di noi, in primo luogo di chi da dodici anni è costretto a seguire i Mondiali da spettatore. Resto comunque convinto che il principale difetto del nostro calcio sia da ricercare nella base, più che nel vertice. Per questo mi chiedo quanto tempo impiegheranno Paolo e Leo per individuare le carenze del Settore Tecnico e le soluzioni più rapide e efficaci da adottare.

Abbiamo bisogno di formare calciatori di livello internazionale in grado di indurre i nostri club a impiegarli e valorizzarli.

Senza ottimi giocatori e qualche campione nessun allenatore - in questo caso nessun commissario tecnico - va lontano .

L’errore di fondo è credere che il fantino sia più importante del cavallo.

PS. Mi piace pensare che questo incarico rappresenti un parziale risarcimento a Paolo, che è persona onesta e di calcio, per come fu trattato da gli americani del Milan.