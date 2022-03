Italia Under 21, i convocati di Nicolato: prima chiamata per Bove

ROMA - Torna l'appuntamento con la Nazionale Under 21, pronta a riprendere il suo cammino nelle qualificazioni europee all'inseguimento della Svezia, capolista del Gruppo F con un punto di vantaggio. Doppio impegno, venerdì 25 marzo al “Gradski Stadion” di Podgorica contro i padroni di casa del Montenegro, e martedì 29 allo stadio “Nereo Rocco” di Trieste con la Bosnia ed Erzegovina. Due gare importanti per gi azzurrini con il tecnico Paolo Nicolato che ha convocato 27 Azzurrini. Prima chiamata per il centrocampista Edoardo Bove della Roma, per i difensori Antonio Candela del Cesena, Mattia Viti dell'Empoli e per gli attaccanti Nicolò Cambiaghi del Pordenone e Gianluca Gaetano della Cremonese.