Italia-Macedonia, Nicolato: "Speriamo vada tutto bene"

FIRENZE - "Apertamente fra di noi non ne parliamo per il semplice fatto che stiamo cercando di focalizzarci sul nostro impegno. E' evidente che dentro di noi c'è la speranza che tutto vada per il verso giusto perché facciamo parte della stessa famiglia, la famiglia che credo debba essere di tutti gli italiani. Speriamo che le cose vadano bene". Lo ha detto il Ct dell'Under 21 azzurra, Paolo Nicolato alla vigilia della gara in programma domani a Pogdorica fra Montenegro e Italia, valida per le qualificazioni a Euro 2023, a proposito di Italia-Macedonia del Nord in programma questa sera a Palermo. Il fischio d'inio è previsto per le ore 20:45, chi vince se la vedrà con la vincente di Portogallo-Turchia.