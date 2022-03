Diretta Montenegro-Italia U21 ore 18:30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

PODGORICA (Montenegro) - L'Italia Under 21 torna in campo ospite del Montenegro per cercare il sorpasso ai danni della Svezia capolista del Gruppo F con 14 punti (+1 sull'Italia ma con 2 gare giocate in più) nella lotta alle qualificazioni agli Europei 2023. Il Ct Nicolato ha parlato così della delicata sfida di Podgorica dopo quasi 4 mesi di inattività: "Sicuramente sarà una partita complicata e la chiave sarà attaccare in più modi diversi perché altrimenti, con le squadre schierate così basse, si corre il rischio di diventare prevedibili e complicare la finalizzazione - aggiunge - Montenegro squadra molto compatta, che riparte molto bene, con un centravanti di grande valore, che fa un calcio verticale. Hanno sempre voglia di fare bella figura e a maggior ragione penso vogliano farlo contro l'Italia"