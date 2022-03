Under 21, Montenegro-Italia 1-1: Ricci risponde a Rakonjac

PODGORICA (MONTENEGRO) - Pareggio deludente per l' Italia Under 21 nella sfida di qualificazione agli Europei 2023 contro il Montenegro : finisce 1-1, al vantaggio di Rakonjac risponde Ricci nel primo tempo. Un punto che serve agli Azzurrini per raggiungere la Svezia (che ha ancora una gara in più) in testa al girone F con 14 punti, ma che non regala al ct Nicolato il sorpasso in classifica. Prossimo impegno per la Nazionale il 29 marzo contro la Bosnia al Nereo Rocco di Trieste (ore 17.30).

Sblocca Rakonjac, pari di Ricci

Nicolato si affida al tridente in attacco composto da Colombo, Lucca e Vignato, ma il gioco degli Azzurrini latita e non produce palle gol. Per trentacinque minuti del primo tempo la prestazione dell'Italia rimane opaca e deludente e al 37' il Montenegro concretizza con la rete del vantaggio di Rakonjac, che è in fuorigioco ma il Var non c'è nelle qualificazioni e non può correggere la svista del guardalinee. La reazione della nostra Under 21 arriva immediatamente: al 39' Ricci gira al volo col destro il cross allontanato male dalla difesa montenegrina e firma l'1-1 prima del riposo.

Yeboah si divora il 2-1: delusione Italia

La ripresa comincia con gli stessi undici, poi Nicolato è costretto a mettere mano alla formazione perché l'Italia continua a non sfondare e a giocare sottotono, senza rendersi mai pericolosa. Molto più propositivo il Montenegro, anche se Carnesecchi non corre rischi. Dalla panchina entrano Cancellieri, Fagioli, Gaetano e Yeboah e proprio la punta del Genoa all'85' ha la palla del possibile 1-2, che però spreca: dagli sviluppi di calcio d'angolo impatta con la spalla e non con la testa, spedendo clamorosamente fuori da due passi. Delusione Italia.

Nicolato: "Il ko dell'Italia maggiore ci ha influenzato"

"Se c'è stata pressione dopo l'eliminazione dell'Italia dal Mondiale? Emotivamente non è stata una partita facile da preparare, la sconfitta di ieri ci ha toccato. Un campo del genere a questi livelli è impresentabile, volevamo fare una partita tecnica ma non è facile e il terreno di gioco ci ha creato problemi. Abbiamo avuto un po' di difficoltà a calarci nello spirito della partita. Dovevamo fare una partita diversa", ha commentato Nicolato a Rai Sport.