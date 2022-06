Diretta Svezia-Italia U21 ore 18: come vederla in tv, streaming e probabili formazioni

HELSINBORG (Svezia) - L'appuntamento è alle ore 18 e per gli azzurri può valere il biglietto di qualificazione all’Europeo 2023 che si disputerà in Georgia e Romania. L'Italia Under 21 del ct Nicolato deve vincere la partita in casa della Svezia, per non aspettare la gara di martedì prossimo ad Ascoli contro l’Irlanda: "Non sarà facile - ha detto il commissario tecnico azzurro - perché loro sono dentro il campionato, nella fase centrale in cui sei anche più rodato, noi al termine di una stagione, con ragazzi che non stanno bene e altri scarichi. Quindi bisognerà ruotare i giocatori, immagino di cambiarne 4-5, e ragionare anche sul sistema di gioco. Ci servirà più equilibrio".