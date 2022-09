Diretta Italia U21-Inghilterra U21 ore 17.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e in streaming

PESCARA - L'Italia Under21 di Nicolato in campo oggi contro l'Inghilterra per un'amichevole molto importante in vissta dei prossimo campionati europei. Il Ct è conscio che sono poche le opportunità di testare questo giovane gruppo: "La nostra è una squadra molto giovane: dei 27 che sono qui, solo sette sono nati nel 2000 e in 13 sono in

anticipo di un biennio. Ho molta fiducia in questi ragazzi per ché mi dimostrano che ci sono. Ma ora ho bisogno di sapere con sempre maggiore precisione chi può starci dentro e chi no". Il bilancio sorride all'Italia con 8 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte, ma l'ultimo successo risale a sette anni fa (era l'Europeo 2015) .