CASTEL DI SANGRO - Non una bella notizia per l'Atalanta di Gasperini. Giorgio Scalvini, difensore della Dea impegnato con la Nazionale Under 21 nell'amichevole a Castel di Sangro contro il Giappone, è stato costretto a fermarsi e a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Al suo posto è entrato Simone Canestrelli. Solo gli esami strumentali l'entità dell'infortunio e gli eventuali tempi di recupero. Per il difensore a rischio la gara di campionato contro la Fiorentina.