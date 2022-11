Diretta Italia U21-Germania U21 ore 17.30: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ANCONA - Senza Scalvini, Ricci, Fagioli e Miretti (impegnati con la Nazionale di Roberto Mancini), Paolo Nicolato è chiamato agli straordinari per schierare una formazione competitiva nell'amichevole di lusso contro la Germania Under 21. Sull'Italia si abbatte anche una vera e propria tempesta di infortuni (fuori Okoli, Cambiaso, Pellegri, Udogie e Lovato, 5 titolari). A sette mesi dalla partenza dell'Europeo, il ct azzurro sarà chiamato a sperimentare. "Per forza. Ne abbiamo parecchi fuori e non posso mica far giocare gli ologrammi - ha dichiarato il ct azzurro -. Per noi, nella situazione in cui siamo, è una prova - ha detto il commissario tecnico - soprattutto a livello caratteriale. Abbiamo l'ambizione di competere con i più forti, non ci interessa giocare con squadre che sappiamo di dominare".