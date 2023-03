Diretta Italia-Ucraina Under 21 ore 20: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

REGGIO CALABRIA - Dopo la buonissima prova in casa della Serbia, l'Italia Under 21 si prepara a un test più conforme al livello dell’Europeo: gli azzurrini del ct Paolo Nicolato affrontano in amichevole l’Ucraina a Reggio Calabria, una delle nazionali che si giocherà la 24ª edizione del torneo continentale dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. È anche l’ultimo test prima del preraduno, del successivo raduno a Tirrenia e della lista definitiva dei 23.