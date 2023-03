Diretta Italia U21-Ucraina U21: segui LIVE la partita di oggi

REGGIO CALABRIA - Ultimo test amichevole a disposizione dell' Italia Under 21 del ct Nicolato in vista degli Europei di categoria in programma dal 21 giugno all'8 luglio in Romania e Georgia . Dopo la bella prestazione in casa di una Serbia comunque in ricostruzione, gli Azzurrini sono attesi da un test ben più probante con l' Ucraina di Rotan, una delle squadre qualificate alla 24ª edizione della kermesse continentale. Si gioca nel caloroso Granillo di Reggio Calabria, pronto a stringersi anche attorno alla Nazionale ucraina, duramente colpita dalla guerra. Segui la diretta.

19:50

Carnesecchi "capitano non giocatore"

Reduce dall'esperienza in Nazionale maggiore, il capitano dell'Under 21, Carnesecchi è presente al Granillo per incoraggiare da vicino i suoi compagni: "Li ho visti contro la Serbia e hanno giocato una bella partita, oggi speriamo in un'altra prestazione all'altezza contro una squadra forte come l'Ucraina, ma anche noi lo siamo e non vediamo l'ora di dimostrarlo agli Europei".

19:45

Paganin: "Questo biennio è volato, i ragazzi sono cresciuti in fretta"

Il dirigente accompagnatore dell'Under 21, Massimo Paganin fa un piccolo bilancio del biennio vissuto al fianco della squadra: "Questi due anni sono volati, ma devo dire che questi ragazzi sono cresciuti in fretta, ora a chiusura del ciclo serve che riescano a fare quell'ultimo scatto per dimostrare che sono diventati giocatori da Nazionale".

19:38

Nicolato: "Test di livello contro un'ottima squadra"

A pochi minuti dal fischio d'inizio, con le squadre in campo per il riscaldamento, il ct Nicolato si concede ai microfoni per inquadrare il match: "L'Ucraina è una squadra di grandi palleggiatori, quasi alla spagnola, con tanti ragazzi che trovano tanto spazio nei loro club. Sarà un test importante. Noi presentiamo undici giocatori diversi rispetto alla partita in Serbia e prenderemo le misure in vista degli Europei".

19:30

Un solo precedente tra le due Under 21

Esiste un solo precedenete tra le Under 21 di Italia e Ucraina e, curiosamente, risale praticamente a 10 anni fa esatti: era il 25 marzo del 2013, quando gli Azzurrini si imposero per 1-0 nell'amichevole di Bassano del Grappa, anche all'epoca ultimo test prima dell'Europeo. Decise un gol di Ciro Immobile.

19:20

Italia-Ucraina: le formazioni ufficiali

ITALIA (3-5-2): Turati; Pirola, Okoli, Lovato; Bellanova, Fagioli, Ricci, Bove, Udogie; Colombo, Cancellieri. Ct: Nicolato

UCRAINA (4-3-3): Neshkheret; Liakh, Talovierov, Batahov, Vivcharenko; Mikhailenko, Kryskiv, Brazhko; Kashchuk, Viunnyk, Sikan. Ct: Rotan

19:10

Tutto pronto al Granillo per l'ultimo test prima degli Europei

Meno di un'ora al fischio d'inizio a Reggio Calabria per l'ultimo test prima degli Europei di giugno, Nicolato ha recuperato Fagioli e punta sulla coppia d'attacco formata da Colombo e Cancellieri.

19:00

La formazione ufficiale dell'Italia

Stadio Oreste Granillo (Reggio Calabria)