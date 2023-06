Italia U21, Nicolato sul forfait di Kean: "Quello che dovevo dirgli..."

A una settimana dall'inizio dell' Europeo U21 , in casa dell' Italia continua a tenere banco il caso Moise Kean . Negli scorsi giorni, infatti, durante lo stage preliminare , l'attaccante bianconero aveva creato scalpore, lasciando a sorpresa il ritiro . Dopo le ipotesi sulla "mancanza di motivazioni" da parte di Kean e la sua risposta social, è arrivato il chiarimento da parte del ct Paolo Nicolato .

Italia U21 e il "caso" Kean: la risposta di Nicolato

Durante la conferenza stampa di presentazione all'Europeo U21, il commissario tecnico dell'Italia, Nicolato, ha parlato - tra le altre cose - anche del "caso Kean": “Quello che dovevo dirgli gliel’ho detto in grande serenità e lui mi ha risposto in grande serenità, ognuno è libero di fare le sue scelte. In questo momento sono importanti i 23 che sono qui”.