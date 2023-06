Under 21, Nicolato: "Futuro in bilico? E' presto per parlarne..."

"La partita è stata strana, bene nel primo tempo. Nella ripresa siamo partiti discretamente, poi abbiamo preso gol e abbiamo forzato alcune situazioni. Non è ?andata come volevamo". Parla così il ct dell'Italia under 21 Paolo Nicolato ai microfoni di Raisport al termine del ko con la Norvegia che è costato l'eliminazione dall'Europeo di categoria.

Nicolato: "Raccolto troppo poco rispetto alle prestazioni. Episodi hanno un grosso peso"

"Al di là dei punti -ha continuato Nicolato- in rapporto alle prestazioni, abbiamo raccolto troppo poco. Questo è un torneo breve, gli episodi hanno un grande peso ma le prestazioni non sono state da tre punti. Chi è venuto dalla nazionale maggiore è stato positivo per noi, il livello è alto, anche quello delle altre squadre. Futuro? Abbiamo fatto un grande percorso. Non è giusto parlare ora di me".