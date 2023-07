Italia, in arrivo il ct Under 21. E c’è una volata Buffon-Maldini-Oriali

ROMA - Entro fine settimana in via Allegri definiranno il riordino dei quadri tecnici delle Nazionali. Contratti in scadenza e il 9 agosto a Coverciano tornerà in campo per la prima amichevole (Italia-Albania) l’Under 19, fresca di titolo europeo. La Figc deve assegnare la panchina dell’Under 21 , appena lasciata da Nicolato . È aperto il ballottaggio tra Nunziata (favorito perché porterebbe avanti il lavoro avviato con il gruppo dell’Under 20 vice campione del mondo) e Bollini (in rimonta dopo il titolo vinto a Malta). Sono escluse altre candidature esterne, si punterà su un tecnico federale, Evani dovrebbe restare con Lombardo e Salsano accanto a Mancini.

Staff della Nazionale maggiore

Non sono escluse novità nello staff della Nazionale maggiore (Bollini era stato aggregato per la Nations a giugno), il riordino prevede anche la supervisione del ct su Under 21 e Under 20 da utilizzare come vasi comunicanti con la prima squadra. Entro fine agosto, se non subito, verrà scelto il nuovo capodelegazione dell’Italia. In ballo la promozione di Oriali in concorrenza con Gigi Buffon (si ritira) e Paolo Maldini (appetito dal Psg).