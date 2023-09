ROMA - Problemi in difesa per l'Italia Under 21, dopo l'infortunio dell'ex Udinese ora in forza al Tottenham Destiny Udogie. In sostituzione, in vista della doppia trasferta che porterà gli Azzurrini a sfidare Lettonia e Turchia per le qualificazioni all'Europeo 2025 in Slovacchia, Carmine Nunziata ha convocato il difensore della Fiorentina Michael Kayode.