Italia U21, Nunziata verso la Lettonia: "Problemi per Miretti e Baldanzi"

Si apre domani in Lettonia il nuovo corso dell'Under 21 italiana del nuovo ct Carmine Nunziata. "II feedback con i ragazzi è stato positivo- ha detto Nunziata-, insieme allo staff siamo stati un pò avvantaggiati perchè erano tutti elementi che conoscevo. Per domani c'è da valutare la condizione fisica dei giocatori perché da questo punto di vista non tutti sono allo stesso livello e c'è chi ha qualche problemino come Baldanzi, Turicchia e Miretti".