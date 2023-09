Probabili formazioni Lettonia-Italia U21: Nunziata schiera Miretti

JURMALA (Lettonia) - Esordio dell' Italia Under 21 nel gruppo A delle qualificazioni agli Europei 2025 in Slovacchia: la prima degli azzurrini è in casa della Lettonia. Calcio d'inizio alle 16.

La probabile formazione di Basovs

LETTONIA (4-4-2): Vilkovs; Novikovs, Vientiess, Sliede, Maslovs; Kauselis, Anmanis, Vapne, Rascevskis; Puzirevskis, Melnkis. Ct: Basovs. A disposizione: Beks, Bethers, Deklavs, Kudelkins, Melkis, Reingolcs, Melnis, Patjcuks, Zaleiko, Ostapenko, Lizunovs.

La probabile formazione di Nunziata

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Cittadini, Pirola, Ruggeri; Fazzini, Bove, Casadei; Miretti; Oristanio, Colombo. Ct: Nunziata. A disposizione: Sassi, Zacchi, Coppola, Ghilardi, Guarino, Kayode, Turicchia, Prati, Baldanzi, Ndour, Panada, Tongya, Nasti, Esposito.

Nunziata sceglie Fazzini, Miretti sulla trequarti

Sarà 4-3-1-2 per gli azzurrini: probabile immaginare che Miretti venga utilizzato (in mezzo al campo manca anche Fabbian) dietro a Colombo e Oristanio, mentre Baldanzi e Turicchia dovrebbero essere risparmiati (il primo forse andrà in panchina, il secondo sicuramente no) . Tra i pali Desplanches, Cittadini e Pirola in mezzo con Zanotti (o Kayode) e Ruggeri terzini. A metà campo Fazzini (più che Prati) Bove e Casadei.



Lettonia-Italia U21, segui la diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!