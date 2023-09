Lettonia-Italia U21: dove vederla in tv

JURMALA (Lettonia) - L' Italia Under 21 scende in campo allo Stadio Slokas di Jurmala per affrontare i pari età della Lettonia : esordio per gli azzurrini nelle qualificazioni agli Europei 2025. Calcio d'inizio alle 16.

Lettonia-Italia U21: orari e canali

La gara tra Lettonia e Italia Under 21 è in programma alle ore 16 allo Slokas Stadion di Jurmala e sarà visibile sulla Rai.

Dove vedere Lettonia-Italia U21 in diretta TV

Lettonia-Italia Under 21 sarà visibile in diretta tv in esclusiva e in chiaro su Rai 2

Dove vedere Lettonia-Italia U21 in streaming

La partita tra Lettnia e Italia Under 21 sarà visibile in streaming su RaiPlay accedendo sull'applicazione per smartphone o smart tv.



Lettonia-Italia U21 in diretta: la cronaca

Parte dalla Lettonia la strada per gli europei del 2025 in Slovacchia: allo Slokas Stadion va in scena l'esordio degli azzurrini nel proprio cammino verso la qualificazione. Qui le probabili formazioni

Segui Lettonia-Italia Under 21 in diretta sul nostro sito

