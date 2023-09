Diretta Qualificazioni Europei U21, Lettonia-Italia 0-0: segui la partita LIVE

Inizia da Jurmala il nuovo biennio della Nazionale Under 21 . Sarà infatti la città a 20 km dalla capitale Riga a ospitare Lettonia-Italia (ore 16, diretta Rai2), partita che segna l'esordio del nuovo ct Carmine Nunziata (promosso dall'U20) e quello degli azzurrini nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 in programma in Slovacchia. Segui la diretta del match...

16:13

13' - Italia pericolosa con Casadei

Occasione Italia: corner battuto da Miretti e mischia in area lettone, dove la palla arriva a Casadei che con il ginocchio destro prova a sorprendere il portiere di casa ma conclude alto.

16:10

10' - Corner per i lettoni e carica su Desplanches

Calcio d'angolo per la Lettonia: cross in area dove esce Desplanches che respinge di pugno e subisce carica da un avversario, conquistando così un calcio di punizione.

16:05

5' - L'Italia fa la partita, la Lettonia aspetta

Fasi di studio in questo avvio di gara, con l'Italia che prova a fare la partita e la Lettonia padrona di casa che aspetta per poi provare a colpire in ripartenza.

16:00

1' - Lettonia-Italia, iniziata la partita

Iniziata a Jurmala la sfida tra Lettonia e Italia Under 21, sfida valida per il Gruppo A delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. È Pirola, difensore della Salernitana, il capitano degli azzurrini orfani del fantasista Baldanzi.

15:57

Squadre in campo per gli inni nazionali

La Lettonia e l'Italia Under 21 sono in campo a Jurmala, schierate per gli inni nazionali che precedono il fischio d'inizio della sfida del Gruppo A delle qualificazioni a Euro2025.

15:50

Esordio per il nuovo ct azzurro Nunziata

In Lettonia sarà l'esordio sulla panchina degli azzurrini per Carmine Nunziata, promosso dall'Italia Under 20 che ha condotto al trionfo nell'ultimo Torneo Otto Nazioni e all'argento ai Mondiali di categoria in Argentina.

15:28

Azzurrini al debutto, lettoni già a quota 3

Prima gara nel Gruppo A delle qualificazioni all'Europeo 2025 per l'Italia Under 21, oggi all'esordio sul campo di una Lettonia che è invece già a quota 3 punti dopo il successo per 2-0 su San Marino.

15:14

Lettonia-Italia, le formazioni ufficiali

LETTONIA (4-2-3-1): Beks; Novikovs, Kudelkins, Sliede, Maslovs; Vientiess, Melniks; Kauselis, Vapne, Rascevskis; Lizunovs. Ct: Aleksandrs Basovs

A disposizione: Vikovs, Reingolcs, Puzirevskis, Patijcuks, Ostapenko, Melnis, Melkis, Zaleiko, Anmanis.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Pirola, Ruggeri; Bove, Prati, Casadei; Miretti; Oristanio, Nasti. Ct: Carmine Nunziata

A disposizione: Zacchi, Panada, Colombo, Kayode, Guarino, Coppola, N'Dour, Esposito, Fazzini.

Slokas Stadions, Jurmala (Lettonia)