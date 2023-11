Diretta San Marino-Italia Under 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

La probabile formazione di Cecchetti

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giocondi, Matteoni, Sancisi; Benvenuti, Dolcini, F. Pasolini, Toccaceli, Contadini; Zannoni, D’Addario. A disp.: Battistini, Cervellini, M. Pasolini, Giambalvo, Zavoli, Sensoli, Renzi, Rastelli, Santi, Famiglietti. CT: Cecchetti.

La probabile formazione di Nunziata

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti Coppola Pirola Calafiori; Casadei Prati Fabbian; Ndour; F.P. Esposito Gnonto. A disp.: Sassi, Zacchi, Barbieri, Ghilardi, Giovane, Guarino, Turicchia, Bianco, Bove, Fazzini, Miretti, Ambrosino, Koleosho, Volpato. CT Nunziata.

San Marino-Italia Under 21, orari e canali

La gara tra San Marino e Italia Under 21 è in programma alle 18.30 a San Marino e sarà visibile in diretta e in esclusiva sulla Rai.

Dove vedere San Marino-Italia Under 21 in diretta tv

San Marino-Italia Under 21 sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai2 in esclusiva.

Dove vedere in streaming San Marino-Italia Under 21

La partita tra San Marino e Italia Under 21 arà visibile in diretta streaming su Rai Play, selezionando la diretta del canale Rai 2.

San Marino-Italia Under 21, la cronaca

Quarta gara delle qualificazioni ai prossimi Europei per l'Italia Under 21 che occupa la seconda posizione del Gruppo A. Gli azzurrini, reduci da due vittorie consecutive, sono infatti a quota 7 punti, mentre l'Irlanda, a punteggio pieno a 9, guida la classifica.

