L'Italia U21 dilaga contro San Marino: 7-0, rivivi la diretta

Vittoria facile e larga per l’ Italia Under 21 di Carmine Nunziata: gli azzurrini superano 7-0 San Marino e ottengono una vittoria cruciale che li porta momentaneamente al primo posto del girone di qualificazione a Euro 2025 .

20:39

Nunziata: "Siamo rimasti uniti, tutti danno sempre il massimo"

Il Ct dell'Italia U21, Carmine Nunziata, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il 7-0 rifilato a San Marino: "Ci sono stati diversi giocatori che ci hanno lasciato per problemi fisici, ma questo è un gruppo che dà sempre il massimo. La cosa importante è essere rimasti uniti, siamo stati abili a recuperare palla, l'avversario non era dei più forti, ma non ci sono gare facili o difficili, ci sono partite da giocare al massimo delle nostre possibilità”. E ancora: "Volpato? Volevo qualità sulla trequarti e ho pensato di farlo giocare, ha fatto una buonissima gara e lo conosco bene, può fare anche la seconda punta" ha concluso Nunziata.

20:30

La classifica del girone: Italia U21 al primo posto

Il successo azzurro permette ai ragazzi di Nunziata di attestarsi al primo posto a +1 sull'Irlanda (prossimo avversario degli azzurrini) che domani affronta la Norvegia: Italia 10, Irlanda 9, Lettonia 7, Norvegia 6, Turchia 3, San Marino 0.

20:22

92' - Fischio finale: San Marino-Italia 0-7

Termina la gara: vittoria larga e meritata per i ragazzi di Nunziata

20:20

91' - Ammonito Santi

Cartellino giallo per Santi

20:19

90' - 2' di recupero

Saranno due i minuti di recupero

20:18

88' - Ci prova Ambrosino

Bella azione personale di Ambrosino: il suo destro a giro termina di poco a lato

20:16

86' - Annullato il gol a Esposito

L'Italia centra anche l'8-0 con Esposito, ma l'arbitro annulla per offside

20:12

82' - E sono 7! Segna anche Bianco

L'Italia dilaga e realizza il 7-0: in gol Bianco con una bella rasoiata dal limite dell'area

20:10

80' - Doppio cambio San Marino: entrano Dolcini e Benvenuti

In casa San Marino due sostituzini: dentro Dolcini per Rastelli e Benvenuti per Contadini

20:09

77' - Calafiori! Fuori di poco

Calafiori dentro l'area calcia a rete scivolando: palla a lato di poco

20:05

75' - Ci prova Ndour

Conclusione potente di Ndour dal limite dell'area: Amici fa buona guardia e respinge

20:01

70' - Cambio Italia: dentro Ambrosino

Cambi tra gli azzurri: esce Gnonto (probabile problema al flessore), entra Ambrosino

19:59

69' - Cambio San Marino: entra Gasperoni

Sostituzione tra le fila di San Marino: esce Toccaceli, entra Gasperoni

19:59

68' - Contropiede San Marino

Contropiede San Marino condotto da Santi, tutto fermo per fuorigioco

19:56

66' - Pericoloso Gnonto

Filtrante di Volpato per Gnonto in area, Amici è attento nell'anticipare l'attaccante azzurro

19:52

63' - Cambio Italia: entra Guarino

Ancora un cambio per gli azzurrini: esce Pirola, entra Guarino

19:51

62' - Esposito non sbaglia! 6-0 Italia!

Esecuzione perfetta da parte di Francesco Pio Esposito che spiazza Amici: 6-0 Italia

19:50

61' - Rigore per l'Italia!

Matteoni trattiene Gnonto in area, per l'arbitro è calcio di rigore

19:49

60' - Dentro Santi e Zavoli per San Marino

Primi cambi anche per San Marino: entrano Santi e Zavoli per Famiglietti e Giambalvo

19:45

56' - Cambio Italia: dentro Bianco

Ancora un cambio per Nunziata: esce Prati, entra Bianco

19:42

53' - Fabbian! 5-0 Italia!

L'Italia dilaga: bella azione che si sviluppa a sinistra, cross perfetto di Calafiori sul secondo palo dove arriva Turicchia che insacca il gol del 5-0

19:39

49' - Turicchia pericoloso

Il colpo di tesa di Turicchia viene bloccato in due tempi da Amici

19:38

46' - Entrano Fabbian e Turicchia

Subito due cambi per mister Nunziata: dentro Fabbian e Turicchia, fuori Casadei e Zanotti

19:35

46' - Poker Italia! Il 4-0 lo realizza Volpato

Calafiori imbuca per Volpato, che insacca: è subito 4-0 per l'Italia!

19:19

San Marino-Italia U21: fine primo tempo!

Italia negli spogliatoi in vantaggio per 3-0 su San Marino. Prima frazione nettamente a senso unico: gol di Pirola e doppietta di Gnonto!

19:16

45' - Concessi due minuti di recupero

Concessi due minuti di recupero: si giocherà fino al 47'.

19:15

44' - Volpato sfiora il poker!

Occasionissima per l'Italia per il poker. Volpato riceve palla in area e tira, ma Giambalvo è attento e salva incredibilmente sulla linea di porta.

19:11

39' - Tris Italia con Gnonto!

Terzo gol dell'Italia. Azione che si sviluppa ancora sulla sinistra, cross di Calafiori in area per Gnonto che col piattone la mette dentro, regalandosi così la doppietta personale.

19:02

30' - Raddoppio dell'Italia con Gnonto!

L'Italia concede il bis. Cross dalla sinistra di Calafiori sul secondo palo, sponda di Esposito per Gnonto che la tocca quanto basta per spingerla dentro!

18:55

25' - Casadei di testa: palla sul fondo!

L'Italia spinge: cross dalla sinistra di Calafiori, testa di Casadei, palla in out! Altro pericolo per San Marino.

18:51

19' - Volpato in evidenza

Altro pericolo per San Marino. L'ex Roma Volpato va al tiro col mancino: tiro deviato coi pugni da Amici.

18:49

17' - Ci prova Gnonto!

Brividi per il San Marino, con Gnonto che col sinistro da fuori ara impegna Amici che respinge!

18:44

12 ' - Italia propositiva

Ritmi non molto alti, con l'Italia ad avere il pallino del gioco e più propositiva. Poco fa ci ha provato Casadei su punizione, ma la palla è terminata sul fondo.

18:37

4 ' - Pirola porta avanti l'Italia

Sugli sviluppi di un corner Pirola di testa la mette dentro: 0-1! Vantaggio azzurro!

18:36

3' - Traversa di Volpato!

Cross dalla sinistra di Gnonto per Volpato che da due passi colpisce la traversa. Poi ci prova Casadei ma la sfera è deviata in corner.

18:30

San Marino-Italia U21, partita iniziata!

Fischio d'inizio al San Marino Stadium: è iniziata San Marino-Italia U21, match valevole per le qualificazioni a Euro 2025.

18:28

San Marino-Italia U21, squadre in campo

Squadre in campo, spazio adesso agli inni nazionali. Tra poco si parte!

18:23

San Marino-Italia U21: sono due i precedenti

Sono solo due precedenti i precedenti tra San Marino e Italia U21 e relativi alle qualificazioni agli Europei di categoria del 1990. La prima volta che le due compagini si sono affrontate è datata 4 ottobre 1989: 2-0 per l’Italia con le reti di Rossini e Benedetti. L'altro è datato 29 novembre 1989, allo stadio Bruno Benelli di Ravenna gli azzurri si imposero per 2-0: a segno Rossini e Fuser.

18:15

San Marino, così Cecchetti alla vigilia

“Speravamo di incontrare l’Italia al momento dei sorteggi. La cosa è successa e ne siamo felici. È una partita contro una Nazionale blasonata e sarà emozionante e super stimolante affrontarla. I ragazzi sono concentrati e determinatissimi: tutti vogliono mettersi in mostra e mettermi in difficoltà nelle scelte. Mi auguro che questa partita sia seguita dalla gente, che tanti vengano a tifare e sostenere i nostri ragazzi, perché ne hanno bisogno. Sarà uno spettacolo bellissimo e spero che il pubblico ci sostenga con forza”.

18:09

Italia, le parole di Nunziata alla vigilia

“Motivazioni alte e attenzione a pensare che con San Marino sia più facile. Abbiamo già pagato il nostro conto con la Lettonia. Basta abbassare l’attenzione e si rischia. Contro la Norvegia abbiamo fatto benissimo a livello di intensità e voglia di vincere, stavolta voglio vedere progressi sul piano del gioco”.

18:06

San Marino, D'Addario out

Ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 di San Marino l'attaccante Nicola D’Addario per un infortunio muscolare occorso nelle ultime ore. Al suo posto il CT Matteo Cecchetti ha convocato Marco Gasperoni, stesso ruolo classe 2004 in forza alla Vis Novafeltria.

18:04

San Marino-Italia U21, le formazioni ufficiali

SAN MARINO (3-5-2): Amici; Giambalvo, Matteoni, Pasolini; Giocondi, Rastelli, Zannoni, Toccaceli, Contadini; Sensoli, Famiglietti. A disposizione: Battistini, Sancisi, Santi, Zavoli, Benvenuti, Dolcini, Renzi, Pasolini, Gasperoni. Allenatore: Cecchetti.

ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Pirola, Ghilardi, Calafiori; N'dour, Prati, Casadei; Volpato; P. Esposito, Gnonto. A disposizione: Zacchi, Coppola, Ambrosino, Turicchia, Fabbian, Guarino, Koleosho, Bianco, Fazzini. Allenatore: Nunziata.

17:58

Spettacolo con gli sbandieratori prima del fischio d'inizio

La gar tra San Marino e Italia U21 sarà preceduta da uno spettacolo di sbandieratori organizzato in tandem da Italia e San Marino, e cioè dalla Federazione Balestrieri Sammarinesi unitamente al gruppo di Romagna Faentina. Ci sarà inoltre la novità del “Titanico739”: per la prima volta il pallone della FSGC realizzato da Park verrà utilizzato per un match ufficiale di una Nazionale.

17:53

Italia, tanti indisponibili

Tanti indisponibili per Nunziata: Kayode, Baldanzi, Colombo e pure Fabio Miretti. Il centrocampista della Juve ha lasciato il ritiro azzurro, per dei dolori alla schiena.

17:45

Il cammino dell'Under 21

La Nazionale di Carmine Nunziata, nel suo cammino di qualificazione per la fase finale degli Europei che si svolgeranno in Slovacchia nel 2025, ha finora conquistato 7 punti, frutto della vittoria casalinga sulla Norvegia (2-0), del successo, con il medesimo risultato, in trasferta contro la Turchia e del pareggio in Lettonia a reti inviolate.

San Marino Stadium, Serravalle