Italia Under 21: da Fabbian a Miretti, che bella gioventù

Italia U21: talento e gioventù

Ebbene sì, quella azzurrina è proprio una bella gioventù, irrorata di talento: Calafiori, Ruggeri, Zanotti, Prati, Casadei (che l’ha sbloccata), Miretti, Fabbian sono cavallini di razza capaci di portare dentro l’Under 21 il talento che finalmente ci abituiamo a vedere di più anche nei club. Perché se è stata spesso questa nazionale - l’ammiraglia delle giovanili - a porre i giovani sotto i riflettori delle prime squadre, adesso il trend stiamo imparando ad invertirlo un po’. Non mollate, cari vecchi club, mi raccomando: si può far meglio e di più, sempre. Ma quando vedi Calafiori e Fabbian (il centrocampista a segno ieri) abbracciarsi, l’azzurro diventa rossoblù quasi in dissolvenza, per le volte in cui li ricordi tante volte nello stesso gesto ma con il Bologna. O quando apprezzi Miretti sprintare tra le linee e prendere per mano la squadra accendendola, ti viene subito in mente Allegri e il coraggio di puntarci da un bel po’ alla Juventus. E così Prati a Cagliari, Ruggeri a Bergamo. E via andando, con Gnonto che in questa Italia si muove conoscendo a memoria lo spartito e ispirandolo negli ultimi venti metri. Senza mettersi lì a dire che Bove e Baldanzi, per esempio, non li hai perché rientrati alla base in anticipo a gestire vicende fisiche. E Volpato sta a letto (ma in ritiro) con febbre e placche. Prepariamoci presto a vedere stabilmente all’opera Desplanches, per ora secondo a Palermo: un gran bel portiere, il titolare di questa Under 21, dentro la scuola italiana che rifiorisce. E martedì c’è la Turchia al Mazza di Ferrara. Volare a +4 dagli irlandesi? Si può, sì che si può.