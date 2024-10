Italia-Irlanda Under 21 diretta: segui la partita di oggi LIVE

L' Italia Under 21 si gioca tutto in una partita: contro i pari età dell' Irlanda c'è in ballo l' accesso diretto agli Europei di categoria del 2025. L'ultima gara delle qualificazioni deciderà la prima in classifica del girone A. Azzurrini a 21 punti, irlandesi a 18: alla squadra di Nunziata basterebbe un pareggio per assicurarsi la qualificazione diretta ai prossimi Europei in Slovacchia. Aggiornamenti in tempo reale su Il Corriere dello Sport - Stadio .

18:15

La situazione nel girone

L'Italia guida il girone A delle qualificazioni agli Europei U21: basta un pareggio per assicurarsi la qualificazione diretta. Prima dell'ultima partita, il girone si presenta così:

Italia 21

Irlanda 18

Norvegia 16

Turchia 13

Lettonia 8

San Marino 0

18:00

Italia-Irlanda U21, dove vederla

Scopri tutto sulla partita valida per le qualificazioni all'Europeo di categoria: info e canali per seguirla in tempo reale o in differita.

17:45

La formazione ufficiale dell'Italia

ITALIA U21 (4-3-2-1): Despanches; Savona, Ghilardi, Bertola, Zanotti; Casadei, Prati, Ndour; Baldanzi, Gnonto; F. P. Esposito. All: Nunziata.

17:42

Irlanda, la formazione ufficiale

IRLANDA U21 (5-3-2): Brooks; Curtis, Abankwah, Adegboyega, Garcia MacNulty, Roughan; Healy, Adeeko, Moran; Kenny, Armstrong. All: Crawford.

17:40

Attesa per Italia-Irlanda U21

Tutto pronto al Nereo Rocco di Trieste per la sfida tra Italia e Irlanda Under 21: in ballo la qualificazione diretta agli Europei. Fischio d'inizio in programma alle 18:30.

Stadio Nereo Rocco - Trieste