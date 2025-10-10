Dove vedere in tv Italia-Svezia Under 21? Sky o Rai, orario

Continua il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione verso l'Europeo di categoria, in programma nel 2027. La formazione di Baldini torna in campo dopo ledue vittorie nelle prime due partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. Azzurrini a punteggio pieno insieme alla Polonia, con lo scontro diretto che si giocherà a novembre. Tre punti finora per la Svezia, frutto della vittoria contro l'Armenia. Gli svedesi hanno poi perso nell'ultima sfida contro il Montenegro.
Italia-Svezia Under 21, l'orario
Italia-Svezia Under 21 è in programma oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 18:15, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.
Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in diretta tv
Italia-Svezia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 (in HD sul canale 502 del digitale terrestre)
Italia-Svezia Under 21, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Rai Play. È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione tramite App Store e Play Store oppure seguirla sul sito ufficiale. Potrete seguire Italia-Svezia Under 21 anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Italia-Svezia Under 21, le probabili formazioni
ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Guarino, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho.
A disposizione: Martinelli, Mané, Idrissi, Fortini, Berti, Faticanti, Cherubini, Ekhator, Fini.
SVEZIA U21 (4-3-3): Bisheshari; Skoglund, Zatterstorm, Jurtuls, Perez; Vinlof, Bjorklund, Karlsson; Swedberg, Kusi-Asare, Sonko.
A disposizione: Picornell, Tolf, Antwi, Boudri, Skogmar, Omorowa, Rafferty, Thorell.
Continua il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione verso l'Europeo di categoria, in programma nel 2027. La formazione di Baldini torna in campo dopo ledue vittorie nelle prime due partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. Azzurrini a punteggio pieno insieme alla Polonia, con lo scontro diretto che si giocherà a novembre. Tre punti finora per la Svezia, frutto della vittoria contro l'Armenia. Gli svedesi hanno poi perso nell'ultima sfida contro il Montenegro.
Italia-Svezia Under 21, l'orario
Italia-Svezia Under 21 è in programma oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 18:15, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.
Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in diretta tv
Italia-Svezia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 (in HD sul canale 502 del digitale terrestre)
Italia-Svezia Under 21, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Rai Play. È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione tramite App Store e Play Store oppure seguirla sul sito ufficiale. Potrete seguire Italia-Svezia Under 21 anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.