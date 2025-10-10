Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Dove vedere in tv Italia-Svezia Under 21? Sky o Rai, orario

Prosegue il cammino di qualificazione degli Azzurrini verso l'Europeo: le probabili formazioni di Baldini e Backstrom
Dove vedere in tv Italia-Svezia Under 21? Sky o Rai, orario© EPA

Continua il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione verso l'Europeo di categoria, in programma nel 2027. La formazione di Baldini torna in campo dopo ledue vittorie nelle prime due partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. Azzurrini a punteggio pieno insieme alla Polonia, con lo scontro diretto che si giocherà a novembre. Tre punti finora per la Svezia, frutto della vittoria contro l'Armenia. Gli svedesi hanno poi perso nell'ultima sfida contro il Montenegro.

Italia-Svezia Under 21, l'orario

Italia-Svezia Under 21 è in programma oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 18:15, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in diretta tv

Italia-Svezia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 (in HD sul canale 502 del digitale terrestre)

Italia-Svezia Under 21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Play. È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione tramite App Store e Play Store oppure seguirla sul sito ufficiale. Potrete seguire Italia-Svezia Under 21 anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Italia-Svezia Under 21, le probabili formazioni

ITALIA U21 (4-3-3): Mascardi; Palestra, Marianucci, Guarino, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Camarda, Koleosho.

A disposizione: Martinelli, Mané, Idrissi, Fortini, Berti, Faticanti, Cherubini, Ekhator, Fini.

SVEZIA U21 (4-3-3): Bisheshari; Skoglund, Zatterstorm, Jurtuls, Perez; Vinlof, Bjorklund, Karlsson; Swedberg, Kusi-Asare, Sonko.

A disposizione: Picornell, Tolf, Antwi, Boudri, Skogmar, Omorowa, Rafferty, Thorell.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Continua il cammino dell'Italia Under 21 nel girone di qualificazione verso l'Europeo di categoria, in programma nel 2027. La formazione di Baldini torna in campo dopo ledue vittorie nelle prime due partite contro Montenegro e Macedonia del Nord. Azzurrini a punteggio pieno insieme alla Polonia, con lo scontro diretto che si giocherà a novembre. Tre punti finora per la Svezia, frutto della vittoria contro l'Armenia. Gli svedesi hanno poi perso nell'ultima sfida contro il Montenegro.

Italia-Svezia Under 21, l'orario

Italia-Svezia Under 21 è in programma oggi, venerdì 10 ottobre, alle ore 18:15, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena.

Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in diretta tv

Italia-Svezia Under 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai 2 (in HD sul canale 502 del digitale terrestre)

Italia-Svezia Under 21, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Rai Play. È possibile scaricare gratuitamente l'applicazione tramite App Store e Play Store oppure seguirla sul sito ufficiale. Potrete seguire Italia-Svezia Under 21 anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Da non perdere

Baldini e il retroscena su CamardaUnder 21, giocatori bendati durante gli allenamenti
1
Dove vedere in tv Italia-Svezia Under 21? Sky o Rai, orario
2
Italia-Svezia Under 21, le probabili formazioni