Dove vedere in tv Italia-Armenia Under 21? Rai o Sky, orario

Prosegue il cammino dell'Italia U21 verso gli Europei di categoria, con la sfida contro l'Armenia che potrebbe consentire ai ragazzi di Silvio Baldini di chiudere a punteggio pieno anche questa sosta dedicata alle nazionali. Quarto impegno di queste qualificazioni per gli Azzurrini, reduci dal rotondo successo di Cesena con la Svezia.
U21, l'orario di Italia-Armenia
La sfida tra le formazioni U21 di Italia e Armenia si disputerà oggi, martedì 14 ottobre, alle ore 18:15 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.
Dove vedere in diretta tv Italia-Armenia U21
Italia-Armenia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.
Italia-Armenia U21, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo solo su RaiPlay, la cui applicazione mobile è disponibile gratuitamente su pc, smartphone e tablet. Potrete seguire la partita dell'Italia Under 21 in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Baldini e Gyulbudaghyants
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.
A disposizione: Martinelli, Guarino, Idrissi, Fortini, Berti, Faticanti, Ekhator, Fini.
Indisponibili: Pafundi. Squalificati: -. Diffidati: Palestra.
ARMENIA U21 (3-5-2): Matinyan; Manukyan, A. Hakobyan,Tarloyan; Afyon, M. Hakobyan, Bandikyan, Sargsyan, K. Hovhannisyan; Eloyan, Vardanyan. Ct: Gyulbudaghyants.
A disposizione: Davtyan, Avetisyan, Ayvazyan, Bashoyan, Askaryan, Gharibyan, Tsarukyan, N. Hovhannisyan, D. Hakobyan.
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: K. Hovhannisyan.
