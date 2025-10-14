U21, Camarda trascina l'Italia di Baldini: 5-1 all'Armenia

CREMONA - Allo stadio 'Zini' di Cremona, l'Italia Under 21 sconfigge 5-1 l'Armenia, nella sfida valida per le qualificazioni agli Europei di categoria. Quarto successo su quattro sfide per la Nazionale guidata da Silvio Baldini, che aggancia la Polonia in testa alla classifica del gruppo E. Dopo un primo tempo equilibrato, con un calcio di rigore fallito da Ndour, gli azzurri dilagano nella ripresa, grazie a Dagasso (gol e assist), ad una doppietta di Camarda e ai gol di Fini ed Ekhator. L'Armenia accorcia nel finale le distanze con Vardanyan, dopo un errore del portiere Palmisani.

U21, Italia-Armenia: cronaca, statistiche e tabellino

Ndour sbaglia dal dischetto

Dopo un buon inizio degli azzurri, è l'Armenia a creare la prima occasione: al 15' erroraccio di Marianucci che favorisce Eloyan, conclusione con il sinistro che si perde sul fondo. L'Italia risponde e al 22' Ndour colpisce il palo, dopo un perfetto stacco di testa su corner. Passano sei minuti e il centrocampista della Fiorentina spreca la più ghiotta occasione del primo tempo, facendosi respingere dal portiere Matynian un calcio di rigore che si era precedentemente procurato. Il primo tempo si chiude con una discesa di Bartesaghi una girata di Pisilli, che si perde sul fondo.

Dagasso, gol e assist: doppietta per Camarda

La ripresa inizia con due cambi per l'Italia: Baldini inserisce Guarino e Dagasso per Ndour e Marianucci. Il centrocampista del Pescara è subito decisivo: si avventa su un bell'assist di Pisilli e davanti al portiere non sbaglia. Passano tre minuti e l'Italia raddoppia: Bartesaghi si invola sulla sinistra e serve a Camarda un pallone che il centravanti azzurro deve solo deviare in rete. L'uno-due esalta gli uomini di Baldini e abbatte l'Armenia: al 71' Dagasso rovescia al centro un assist invitante, che Camarda schiaccia di testa in rete, per la sua doppietta. E' l'ultimo pallone giocato dal centravanti del Lecce, che viene sostituito da Ekhator. Baldini inserisce anche Fini (per Cherubini); l'attaccante del Genoa si avventa sulla corta respinta del portiere armeno dopo un tentativo di Pisilli, e insacca il gol del 4-0. Al 76' erroraccio del portiere Palmisani, che sbaglia un controllo con i piedi e spalanca a Vardanyan le porte del 4-1. All'85' Fortini (entrato in campo sette minuti prima) si procura due cartellini gialli (in due minuti) e lascia i compagni in dieci. Nonostante l'inferiorità numerica l'Italia continua a spingere e dopo un palo colpito da Koleosho, arriva anche il quinto gol, segnato da Ekhator.