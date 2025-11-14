Corriere dello Sport.it
venerdì 14 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Polonia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita degli Azzurrini
TagsItalia U21Polonia U21

Polonia e Italia U21 si giocano il primato del girone E per le qualificazioni all'Europeo di categoria: le due squadre sono infatti entrambe in testa con dodici punti e nel pomeriggio si sfideranno per capire chi avrà la meglio.

Polonia-Italia U21, l'orario

Polonia-Italia U21 andrà in scena oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16.

Dove vedere Polonia-Italia U21 in diretta tv

Polonia-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Polonia-Italia U21, dove vederla in streaming

Polonia-Italia U21, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurrini in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Le probabili formazioni

POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Faberski, Pienko, Pietuszewski; Regula. Ct: Brzeczek

A disposizione: 22 Bobek, 20 Kutwa, 5 Potulski, 13 Luberecki, 16 Duda, 19 Drachal, 23 Orlikowski, 14 Kuziemka, 9 Bogacz.

Indisponibili: Kowalczyk, K. Urbański, Krajewski.

Squalificati: - Diffidati: -

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini

A disposizione: 15 Motta, 6 Mane, 6 Mane, 18 Zeroli, 14 Berti, 8 Cisse, 17 Fini, 3 Idrissi.

Indisponibili: Ekhator.

Squalificati: Fortini.

Diffidati: Palestra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Polonia e Italia U21 si giocano il primato del girone E per le qualificazioni all'Europeo di categoria: le due squadre sono infatti entrambe in testa con dodici punti e nel pomeriggio si sfideranno per capire chi avrà la meglio.

Polonia-Italia U21, l'orario

Polonia-Italia U21 andrà in scena oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16.

Dove vedere Polonia-Italia U21 in diretta tv

Polonia-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Polonia-Italia U21, dove vederla in streaming

Polonia-Italia U21, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurrini in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Under 21

Da non perdere

Le pagelle dell'ItaliaIntervista esclusiva a Berardi
1
Dove vedere Polonia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario
2
Le probabili formazioni

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS