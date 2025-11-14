Dove vedere Polonia-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario
Polonia e Italia U21 si giocano il primato del girone E per le qualificazioni all'Europeo di categoria: le due squadre sono infatti entrambe in testa con dodici punti e nel pomeriggio si sfideranno per capire chi avrà la meglio.
Polonia-Italia U21, l'orario
Polonia-Italia U21 andrà in scena oggi, venerdì 14 novembre, alle ore 16.
Dove vedere Polonia-Italia U21 in diretta tv
Polonia-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.
Polonia-Italia U21, dove vederla in streaming
Polonia-Italia U21, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurrini in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni
POLONIA (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Matysik, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Faberski, Pienko, Pietuszewski; Regula. Ct: Brzeczek
A disposizione: 22 Bobek, 20 Kutwa, 5 Potulski, 13 Luberecki, 16 Duda, 19 Drachal, 23 Orlikowski, 14 Kuziemka, 9 Bogacz.
Indisponibili: Kowalczyk, K. Urbański, Krajewski.
Squalificati: - Diffidati: -
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini
A disposizione: 15 Motta, 6 Mane, 6 Mane, 18 Zeroli, 14 Berti, 8 Cisse, 17 Fini, 3 Idrissi.
Indisponibili: Ekhator.
Squalificati: Fortini.
Diffidati: Palestra.
