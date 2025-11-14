17:36

75' - Due cambi per la Polonia, per l'Italia esce Camarda

Escono Pietuszewski e Duda, entrano Kuziemka e Faberski. Fuori anche Camarda, con Baldini che inserisce Cissé.

17:34

73' - Lubik salva su Koleosho

Gran parata di Lubik, che respinge con i piedi il tentativo ravvicinato di Koleosho.

17:28

67' - Ci prova Koleosho

Destro dal limite di Koleosho, che non va lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Lubik.

17:27

66' - Doppio cambio Polonia

Drachal e Bogacz rilevano Kocaba e Regula.

17:24

63' - Ammonito Pietuszewski

Giallo anche per Pietuszewski.

17:22

61' - Super gol di Pisilli! Italia in vantaggio

Gol straordinario di Nicolò Pisilli, che supera con un sombrero Duda e poi scarica in porta un destro terrificante, infilando Lubik dal vertice dell'area piccola. 1-0 per l'Italia a Stettino.

17:19

57' - Pisilli a un passo dal gol

Palla gol incredibile per l'Italia: cross basso dalla destra di Cherubini, che pesca Pisilli nel cuore dell'area di rigore, ma il centrocampista della Roma non riesce a dar forza al tiro e sciupa un'occasione clamorosa. Buona la respinta con i piedi di Lubik.

17:17

56' - Ci prova Camarda, ma c'è offside

Cross di Cherubini per Camarda, che stacca altissimo ma non trova la porta di Lubik. Si alza anche la bandierina del primo assistente di linea, che vanifica l'azione azzurra.

17:12

51' - Spende un giallo anche Palestra

Fallo tattico di Palestra su Duda. Giallo per il terzino destro del Cagliari.

17:10

49' - Giallo per Duda

Trattenuta in mezzo al campo di Duda, fallo su Lipani. Ammonito il numero 16 della Polonia.

17:07

46' - Via alla ripresa

Inizia il secondo tempo di Polonia-Italia U21. Padroni di casa in possesso palla.

17:04

Polonia e Italia sempre appaiate in classifica

Al momento, Polonia e Italia sarebbero appaiate a quota 13 in classifica nel girone E. Chiaramente, invariata anche la differenza reti: polacchi a +5 sugli Azzurrini.

16:55

Numeri e statistiche del primo tempo di Polonia-Italia U21

Parità al termine del primo tempo: scopri tutti i numeri e le statistiche di Polonia-Italia U21. LEGGI TUTTO

16:49

Fine primo tempo

All'intervallo, è 0-0 tra Polonia e Italia Under 21. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di Stettino, con gli Azzurrini molto pericolosi in avvio con Cherubini. Nel finale di frazione, clamorosa palla gol sciupata da Pienko, fermato in extremis da Mane.

16:47

45' - Polonia pericolosa. Concesso un minuto di recupero

Destro impreciso di Kocaba, dopo l'ottima iniziativa di Pietuszewski sulla destra. Intanto, concesso un minuto di recupero.

16:45

43' - Giallo per Koleosho

Sanzionato l'intervento di Koleosho su Novak: ammonito l'esterno offensivo dell'Espanyol.

16:39

37' - Mane salva sulla linea!

Pienko ancora pericolosissimo nei 16 metri azzurri, con la sterzata e il tiro a botta sicura che trova il salvataggio sulla linea di Mane. Decisivo il numero 6 dell'Italia.

16:38

36' - Respinta la punizione di Duda

Respinta dalla barriera la punizione calciata con il destro da Duda, poi risolta dagli Azzurrini la mischia in area di rigore. Si resta sullo 0-0.

16:35

33' - Giallo per Bartesaghi

Ammonito Bartesaghi, punizione dal limite dell'area di rigore per la Polonia.

16:33

31' - Pisilli pericoloso

Pressing ultra-offensivo dell'Italia, che riparte in contropiede e porta al tiro Pisilli, che disegna il destro dal limite dell'area di rigore ma senza centrare la porta. Palla fuori non di molto.

16:30

28' - Tentativo di Cherubini

Funziona la riaggressione dell'Italia di Baldini, che recupera ancora palla sulla trequarti offensiva e va al tiro con Cherubini. Sinistro debole, reso innocuo dalla deviazione di un difensore. Blocca Lubik.

16:29

27' - Sinistro di Bartesaghi

Ci prova anche Bartesaghi, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Cherubini. Sinistro che finisce ampiamente fuori.

16:23

21' - Parata di Palmisani

Ripartenza pericolosissima della Polonia, che arriva alla conclusione con Pienko, che evita due calciatori azzurri e impegna in tuffo Palmisani. Respinta efficace.

16:19

17' - Cherubini ancora vicino al gol

Grande lavoro sull'asse Koleosho-Bartesaghi a sinistra, con Cherubini che riceve la sfera e si coordina per calciare al volo. Lasciato solo dalla difesa polacca, non riesce a centrare lo specchio della porta.

16:16

14' - Ammonito Cherubini

Cherubini è il primo ammonito del match. Punito il fallo su Pienko.

16:15

13' - Palo di Cherubini!

Clamorosa occasione per l'Italia di Silvio Baldini, che va ad un passo dal vantaggio con Luigi Cherubini, che prende in pieno il palo alla sinistra di Lubik. Perfetto il traversone di Koleosho, che ha seminato il panico sul versante mancino, meno preciso il colpo di testa del numero 10 degli Azzurrini.

16:13

11' - Attento Palmisani

Manovra interessante della Polonia, che arriva al cross dalla destra con Novak, ma Palmisani è attento e anticipa Regula che era in agguato.

16:07

5' - Palla gol per la Polonia

Grande incursione di Pienko sulla corsia mancina, palla dietro per Pietuszewski, che apre il piatto all'altezza del dischetto del rigore ma c'è l'opposizione decisiva di Mane. Si salva l'Italia.

16:06

4' - Primo tiro di Camarda

Recupero palla dell'Italia sulla trequarti offensiva, Camarda si gira e prova la conclusione dai 20 metri, ma trova la presa sicura del portiere avversario. Prima occasione per gli Azzurrini.

16:03

1' - Partiti! Inizia Polonia-Italia U21

Via alla partita! Azzurrini in possesso di palla.

16:00

Grande atmosfera alla Pogon Arena

Coreografia dei tifosi della Polonia alla Pogon Arena: sugli spalti, si alzano cartoncini bianchi e rossi in tutti i settori. Gran colpo d'occhio e atmosfera da brividi per una gara importantissima per le due nazionali.

15:57

Inni nazionali

Squadre in campo, è tempo degli inni nazionali. Si comincia, come da protocollo, da quello di Mameli.

15:55

Polonia in vantaggio in termini di differenza reti

Partita importante per l'Italia U21 anche per la differenza reti maturata finora in classifica: Polonia a +5 sugli Azzurrini, con 15 gol fatti e zero subiti. Appena due reti incassate per Baldini, con 12 gol messi a segno.

15:51

Italia U21, Bartesaghi: "Partita decisiva come tutte le altre"

Così Davide Bartesaghi a Rai Sport: "Decisiva come tutte le partite. È un torneo, ma dobbiamo affrontarle tutte come finali, perché sono tutte importanti, ogni vittoria e ogni punto possono essere decisivi. Siamo una squadra gruppo, siamo un bel gruppo, lo sappiamo, dobbiamo preparare le partite con la giusta serenità e poi i risultati vengono di conseguenza".

15:50

Polonia-Italia U21, arbitra il bosniaco Bandic

Toccherà al bosniaco Antoni Bandic dirigere l'incontro valido per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Classe '90, nato a Grude, non vanta precedenti con l'Italia U21, ma soltanto con le formazioni U19 e U17 azzurre: Italia sempre vittoriosa con il fischietto professionista dal 2013.

15:43

Dove vedere la partita dell'Italia U21

Il confronto tra le formazioni U21 di Polonia e Italia sarà trasmesso in diretta tv su Rai Tre e live in streaming gratis su Rai Play. Servizio attivo sul portale ufficiale della Rai e sull'applicazione mobile di Rai Play, disponibile su Play Store e App Store.

15:35

Sfida al vertice

Polonia-Italia rappresenta una sfida al vertice nel gruppo E di queste qualificazioni. Entrambe le formazioni hanno vinto le quattro precedenti sfide e sono appaiate in testa a dodici punti in classifica.

15:22

Le formazioni ufficiali di Polonia-Italia U21

Ecco le scelte ufficiali di Brzeczek e Baldini:

POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba, Kozubal; Pietuszewski, Duda, Pienko; Regula. Ct: Brzeczek.

ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Comuzzo, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini.

15:10

Manca sempre meno al fischio d'inizio

La partita valida per la qualificazione all'Europeo u-21 tra Polonia e Italia avrà il fischio d'inizio alle 16:00.

14:55

La probabile formazione dell'Italia

ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda, Koleosho. Ct: Baldini

Pogon Arena - Stettino