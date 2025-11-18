Dove vedere Montenegro-Italia U21 in tv? Rai o Sky, orario

Dopo la sconfitta contro la Polonia , l'Italia U21 torna in campo per le qualificazioni all'Europeo dell'Under-21, ma adesso con un altro compito: inseguire. Gli Azzurrini si trovano al secondo posto del girone E, in un percorso che ha vinto tutte le gare, eccezion fatta appunto per lo scontro diretto. Adesso la squadra di Silvio Baldini avrà di fronte Montenegro, in una gara che conta solo vincere.

Montenegro-Italia U21, l'orario

Montenegro-Italia U21 andrà in scena oggi, martedì 18 novembre, alle ore 18:30 al City Stadium di Podgorica.

Dove vedere Montenegro-Italia U21 in diretta tv

Montenegro-Italia U21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Due.

Montenegro-Italia U21, dove vederla in streaming

Montenegro-Italia U21, servizio streaming attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e godersi i 90 minuti. Potrete seguire la partita degli Azzurrini in diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.