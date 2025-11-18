L'Italia Under 21 rialza la testa: poker a Montenegro

Il match, in realtà, non parte benissimo per i ragazzi del commissario tecnico Silvio Baldini visto che Mrvaljevic al 37' porta in vantaggio Montenegro sfruttando alcuni rimpalli per poi concludere dall'interno dell'area di rigore e battere Palmisani. L'1-0 dura appena cinque minuti, visto che Pisilli trova il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nella ripresa Dagasso firma il sorpasso al 60' dopo un bello scambio con Pisilli. A siglare la terza rete ci pensa Camarda, che uscirà per infortunio al'78, con un tiro dal limite dell'area. Infine, la rete del definitivo 4-1 ha la firma di Fini, uno dei migliori in campo.

Il commento di Baldini

Queste le parole del ct alla Rai a margine della gara: "Vi avevo detto che dopo la sconfitta con la Polonia si sono allenati in maniera incommiabile, nesusno si è risparmiato e hanno dimostrato di essere un gruppo felice, amche metabolizzando la sconfitta nella maniera giusta. Eravamo amareggiati ma allegri perché sono cose che caputano nel calcio, perdendo nei minuti finali tutto il buono che avevamo fatto. Bravi ai ragazzi, allo staff e ai dirigenti, tutti hanno mantenuto la calma e la fiducia in questa squadra. Speriamo di avere anche noi due giorni per stare insieme a febbraio, prima di rivedersi è lunga con il campionato. Ho dei ragazzi meravigliosi, posso sono ringraziare il destino per avermi dato l'opportunità di essere qua in mezzo a questa gente".