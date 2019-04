Bari promosso in Serie C: festa per i De Laurentiis

TROINA (EN) - Il Bari, dopo la vittoria 1-0 in casa del Troina firmata dal rigore di Simeri, è matematicamente promosso in Serie C con due giornate di anticipo. Con questo successo i galletti si rendono irraggiungibili per chiunque e blindano il primo posto in classifica del girone I con undici punti di vantaggio sulla Turris seconda, frutto di un ruolino di marcia perentorio: 23 vittorie, 6 pareggi e 3 sole sconfitte. Per la squadra del patron De Laurentiis l'esilio dal calcio professionistico è durato una sola stagione, con un campionato di Serie D condotto in testa dall'inizio alla fine, a soli nove mesi di distanza dal fallimento della vecchia società targata Giancaspro. Nel capoluogo pugliese ora può cominciare la festa.