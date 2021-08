Serie C, la nuova stagione riparte su ElevenSports.com

Mai come quest’anno l'estate ha regalato trionfi, sorrisi e successi sportivi all’Italia, trasformando il 2021 nell’anno delle grandi vittorie azzurre. In questo momento storico ELEVEN, OTT, broadcaster di sport e intrattenimento, vuole continuare a celebrare questa “estate italiana” con i grandi eventi legati alla Serie C. Si parte il 21 Agosto con la diretta streaming e on demand del primo turno della Coppa Italia Serie C, una grande competizione che esordirà con una nuova formula altamente spettacolare che prevede ben 56 squadre impegnate nel primo turno. In calendario, infatti, ben 28 gare a eliminazione diretta per rompere il ghiaccio nella stagione 2021/22 che avrà il suo apice il weekend del 28-29 agosto quando sarà in programma la prima giornata del campionato di Serie C. Un campionato che parte con grandissime ambizioni e rappresenta già un unicum per la storia della Lega Pro. Le 60 formazioni ai nastri di partenza, infatti, rappresentano ben 19 delle 20 regioni italiane (solo la Valle d'Aosta non ha rappresentanti), visto il ritorno fra i professionisti del Campobasso e la retrocessione della Virtus Entella che hanno "riportato" il Molise e la Liguria nella geografia della Serie C.