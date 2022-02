Serie D: Trestina-Poggibonsi domenica in tv

ROMA - Domenica 27 febbraio alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il big match della 22ª giornata del girone E della Serie D Sporting Trestina-Poggibonsi in programma allo stadio “Lorenzo Casini” di Trestina. Tutto live sul canale 60 del Digitale Terrestre e in HD sul canale 560 . Live anche sull’ app di Sportitalia scaricabile in modo gratuito su dispositivi IOS e Android. La partita sarà disponibile anche on demand.

POGGIBONSI LEADER - C’è grande attesa per un sfida che vede la capolista andare a far visita alla quinta forza del girone. All’andata il Poggibonsi la spuntò di misura sui bianconeri. La formazione toscana vince da nove gare di fila, ha 49 punti, uno di vantaggio sul San Donato Tavarnelle. I giallorossi fanno punti da tredici giornate, in trasferta non perdono dal 7 novembre (2-1 a Rieti). I padroni di casa fanno punti da nove partite, in casa hanno già battuto l’Arezzo e sono lanciati in zona playoff.