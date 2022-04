Bentornata Serie D

Dopo otto anni di assenza ritorna per il Ragusa la promozione in Serie D. Pensa già al futuro la dirigenza con il presidente Giacomo Puma in testa: “Abbiamo scommesso su questo progetto e in due anni siamo qui a festeggiare il raggiungimento di un traguardo importante. Devo dire che sono stati tutti all’altezza della situazione e ora cercheremo di guardare avanti. In Serie D? Non vogliamo di certo recitare un ruolo da comparsa. Ma è presto per parlarne”.

Gioia in campo e sugli spalti, con circa un migliaio di persone che ieri hanno fatto sentire il proprio entusiasmo alle aquile azzurre guidate da mister Filippo Raciti: ”Per me una straordinaria emozione – ha detto alla fine – ritengo che Ragusa meriti questi palcoscenici. I ragazzi sono stati meravigliosi. Con un gruppo così si poteva solo arrivare a tagliare grandi traguardi.”



L’arrivo della nuova dirigenza è stato il primo passo verso questo grande successo. Un gruppo di giovani professionisti quasi tutti ragusani, animati dalla voglia di far bene che hanno saldato la società alla città. Ed è grazie alla società che è riuscita a coinvolgere i tifosi che man mano si sono riavvicinati alla squadra e l’hanno sostenuta in tutti i momenti.

Domenica prossima l’ultimo sforzo in trasferta contro il Palazzolo per restare l’unica squadra imbattuta in Italia dalla serie A all’Eccellenza. Il Ragusa è infatti l’unico club a non avere mai perso tra gli 824 impegnati in campo durante la stagione 2021-2022 (20 in A, 20 in B, 60 in C, 171 in D e 553 in Eccellenza).

In bocca al lupo ragazzi!