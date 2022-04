Serie D: Cacciatore nuovo tecnico del Caldiero

ROMA - Dal campo alla panchina in appena quattro giorni. Fabrizio Cacciatore è il nuovo allenatore del Calcio Caldiero Terme in Serie D (girone C), società in cui era arrivato lo scorso novembre per rimpolpare il pacchetto difensivo. Venerdì era sceso in campo nel derby veronese perso contro l’Ambrosiana. Poi l’improvviso ribaltone. La società, dopo l’esonero del tecnico Tommaso Chiecchi, ha scelto di affidarsi ad una soluzione interna. Fabrizio Cacciatore, regolarmente in possesso del patentino Uefa B, guiderà la squadra del patron Filippo Berti fino al termine della stagione. La squadra è in lotta per un posto nei playoff. L’ex difensore di Hellas, Sampdoria, Chievo e Cagliari debutterà in panchina sabato pomeriggio nella trasferta sul campo dell’Adriese. Nella foto in alto, Fabrizio Cacciatore dirige il suo primo allenamento del Caldiero.