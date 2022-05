Lega Pro, progetto NFT: più di 1300 calciatori coinvolti

La Lega Pro, in concomitanza con la fase PlayOff (che terminerà il prossimo 12 giugno), ha lanciato ufficialmente la prima collezione NFT ("non-fungible-token") della sua storia, con 4.570 pezzi esclusivi per tifosi e appassionati di calcio. In totale ben tre collezioni disponibili in concomitanza di ciascuna partita della fase conclusiva del campionato di C. Sono i numeri del progetto “Serie C Playoff NFT” che Lega Pro ha annunciato assieme a due partner d’eccezione: Eleven Sports (distributore esclusivo di oltre 1.240 partite su base stagionale) e DaChain.com. Quest’ultima è una nuova piattaforma per la creazione gestione e commercializzazione di NFT – oggetti unici, racchiusi in tre collezioni digitali: “Top Moments PlayOff” (con le migliori azioni di ciascuna partita in diverse tirature limitate); “3D da collezione” (serie di oggetti iconici tra cui il pallone ufficiale dei Playoff 2022 e il trofeo del campionato Serie C); “Final 4 Art by Cristina Stifanic” (quattro opere d’arte uniche create da Cristina Stifanic - visual pop artist milanese - in edizione limitata per le Final Four).