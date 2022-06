Coppa Italia Serie D: Follonica Gavorrano-Torres alle 17.30

GENZANO - Alle 17.30 allo stadio Abbatini finale di Coppa Italia Serie D in gara unica tra Follonica Gavorrano e Torres, arbitro Renzi di Pesaro (Jorgji-Cassano). La formazione isolana cercherà per la prima volta di portare il trofeo tricolore in Sardegna mentre il Follonica Gavorrano punta a essere il secondo club toscano a scrivere nell’albo d’oro il proprio nome dopo il Sansovino di Maurizio Sarri che vinse quasi venti anni fa la Coppa.

TORNA LA COPPA - Dopo due edizioni saltate a causa del Covid, in questa stagione è ritornata la Coppa Italia di Serie D. La Torres in semifinale ha battuto l’Audace Cerignola prevalendo nella sfida in Puglia ai calci di rigore. Il Follonica Gavorrano, invece. Ha superato in casa la Virtus Ciserano Bergamo.

ALBO D’ORO 1999-2000 Castrense, 2000-01 Todi, 2001-02 Pievigina, 2002-03 Sansovino, 2003-04 Juve Stabia, 2004-05 Uso Calcio, 2005-06 Sorrento, 2006-07 Aversa Normanna, 2007-08 Como, 2008-09 Sapri, 2009-10 Matera, 2010-11 Perugia, 2011-12 Sant’Antonio Abate, 2012-13 Turris, 2013-14 Pomigliano, 2014-15 Monopoli, 2015-16 Fondi, 2016-17 Chieri, 2017-18 Campodarsego, 2018-19 Matelica, 2019-20 non disputata, 2020-21 non disputata.