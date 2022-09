Serie D, parte il campionato: tre anticipi

ROMA - Parte la Serie D , quarto campionato italiano, apice dell'universo Lega Nazionale Dilettanti . Anche per la stagione 2022-23 la Serie D si conferma l'unico c ampionato con squadre di tutte le regioni d'Italia. 166 squadre distriscuite in nove gironi. Il via domenica 4 settembre alle 15 con le gare della prima giornata ad eccezione del Girone I. Partenza anticipata a sabato allo stesso orario per sei squadre.

ANTICIPI - Domani si giocano tre anticipi, Sangiovannese-Ostiamare (E) alle 15 sul campo “Astori” di Rignano sull’Arno, alle 15.30 Orvietana-Arezzo (E) e alle 16 Chieri-Pont Donnaz (A).

VARIAZIONI DI ORARIO - Alle 15.30 prende il via Molfetta-Matera (H), alle 16 Fezzanese-Castanese (A), Pomezia-Cassino (G), Fasano-Lavello e Gravina-Nocerina (H), alle 17 Atletico Uri-Ilvamaddalena (G).

CAMBIO DI CAMPO - La partita del Girone F Montegiorgio-Sambenedettese si giocherà allo stadio comunale di Civitanova Marche.

SENZA PUBBLICO - Pomezia-Cassino (G) si disputa a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante.

COPPA ITALIA - Sempre domenica 4 settembre alle 16.00 si gioca la partita del 1^ turno di Coppa Italia Santa Maria Cilento-Fc Lamezia. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari saranno i tiri di rigore a sancire la squadra vincente.

LIVE STREAMING - Il Dipartimento Interregionale concede facoltà ad ogni singola società della diffusione - anche a pagamento - delle eventuali dirette trasmesse live streaming in occasione di gare interne ufficiali della stagione sportiva 2022-23, esclusivamente sui propri canali social ufficiali. È espressamente vietata ogni altra modalità di trasmissione diversa da quella sopra indicata, in modo particolare il ricorso a piattaforme esterne a quelle dei canali social ufficiali delle singole Società inoltre non sono consentite, a nessun titolo, interconnessioni con operatori della comunicazione. Non sarà consentita la trasmissione delle gare di cui sopra in modalità live streaming nell’ipotesi di acquisto della singola gara da parte di emittenti accreditate ed autorizzate ovvero di acquisto di uno dei pacchetti previsti per i diritti audio-video del Campionato Serie D ovvero delle gare trasmesse a seguito di eventuale accordo tra la L.N.D. e emittenti nazionali qualificate.

GARE E ARBITRI

Girone A: Bra-Legnano (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), Casale-Castellanzese (Umberto Spedale di Palermo), Chieri-Pontdonnaz (Gianluca Li Vigni di Palermo), Fezzanese-Castanese (Duccio Mancini di Pistoia), Fossano-Borgosesia (Matteo Moncalvo di Collegno), Gozzano-Pinerolo (Salvatore Marco Testaì di Catania), Ligorna-Chisola (Cosimo Papi di Prato), Sestri Levante-Sanremese (Alberto Quarà di Nichelino), Stresa-Asti (Paolo Isoardi di Cuneo), Vado-Derthona (Filippo Colaninno di Nola).

Girone B: Arconatese-Seregno (Carlo Esposito di Napoli), Breno-Real Calepina (Mario Picardi di Viareggio), Brusaporto-Casatese (Fabrizio Arcidiacono di Acireale), Desenzano Calvina-Chievo Sona (Daniele Cravotta di Città di Castello), Caronnese-Virtus Ciseranobergamo (Davida Albano di Venezia), Varese-Alcione (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Folgore Caratese-Lumezzane (Andrea Migliorini di Ravenna), Ponte San Pietro-Sporting Franciacorta (Gabriele Cortale di Locri), Villa Valle-Varesina (Michele Criscuolo di Torre Annunziata).

Girone C: Mestre-Torviscosa (Michele Coppola di Castellammare di Stabia), Caldiero Terme-Portogruaro (Mattia Rodighiero di Vicenza), Campodarsego-Cartigliano (Andrea Bortolussi di Nichelino), Cjarlins Muzane-Union Clodiense (Andrea Paccagnella di Bologna), Dolomiti Bellunesi-Villafranca Veronese (Federico Muccignato di Pordenone), Este-Adriese (Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno), Legnago-Montebelluna (Stefan Arnaut di Padova), Levico-Luparense (Matteo Santinelli di Bergamo), Virtus Bolzano-Montecchio Maggiore (Marco Zini di Udine).

Girone D: Carpi-Mezzolara (Alessandro Silvestri di Roma 1), Bagnolese-Sant’Angelo (Enrico Eremitaggio di Ancona), Corticella-Sammaurese (Giuseppe Morello di Tivoli), Fanfulla-Crema (Mattia Drigo di Portogruaro), Forlì-Salsomaggiore (Riccardo Boiani di Pesaro), Giana Erminio-Correggese (Vittorio Emanuele Teghille di Collegno), Lentigione-Scandicci (Maksym Frasynyak di Gallarate) [differita TRMedia], Pistoiese-United Riccione (Stefano Raineri di Como), Ravenna-Prato (Adam Collier di Gallarate) [differita Tv Prato], Real Forte Querceta-Aglianese (Andrea Mazzer di Conegliano).

Girone E: Flaminia-Livorno (Luca Tagliente di Brindisi) [diretta Granducato Tv], Follonica Gavorrano-Tau (Mattia Mirri di Savona), Ghiviborgo-Ponsacco (Marco Di Loreto di Terni), Orvietana-Arezzo (Silvio Torreggiani di Civitavecchia) [diretta Teletruria], Poggibonsi-Grosseto (Alberto Poli di Verona), Sangiovannese-Ostiamare (Omar Abou El Ella di Milano), Seravezza-Tiferno (Alessandro Gresia di Piacenza), Sporting Trestina-Pianese (Federico Tassano di Chiavari), Terranuova Traiana-Montespaccato (Vincenzo Marra di Agropoli).

Girone F: Chieti-Vastogirardi (Alessandro Recchia di Brindisi)[differita Telemax], Cynthialbalonga-Vigor Senigallia (Vincenzo Hamza Riahi di Lovere), Montegiorgio-Sambenedettese (Cristiano Ursini di Pescara), Pineto-Termoli (Simone Gavini di Aprilia), Porto D’Ascoli-Avezzano (Carlo Palumbo di Bari), Notaresco-Matese (Marco Ferrara di Roma 2), Nuova Florida-Alma Juventus Fano (Mattia Maresca di Napoli), Tolentino-Vastese (Costantinto Cardella di Torre del Greco), Trastevere-Roma City (Gerardo Simone Caruso di Viterbo).

Girone G: Arzachena-Sarrabus Ogliastra (Andrea Giordani di Aprilia), Atletico Uri-Ilvamaddalena (Stefano Re Depaolini di Legnano), Casertana-Nola (Andrea Zoppi di Firenze), Pomezia-Cassino (Andrea Terribile di Bassano del Grappa), Portici-Palmese (Riccardo Tropiano di Bari), Real Monterotondo-Sorrento (Mattia Nigro di Prato), Tivoli-Lupa Frascati (Domenico Petraglione di Termoli), Angri-Aprilia (Loris Graziano di Rossano), Vis Artena-Paganese (Davide Galiffi di Alghero).

Girone H: Bitonto-Afragolese (Vito Guerra di Venosa), Cavese-Altamura (Michele Maccorin di Pordenone), Fasano-Lavello (Antonio Liotta di Castellammare di Stabia), Francavilla-Brindisi (Raffaele Gallo di Castellammare di Stabia), Gladiator-Barletta (Flavio Fantozzi di Civitavecchia), Gravina-Nocerina (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Martina Franca-Casarano (Antonio Monesi di Cremona), Molfetta-Matera Grumentum (Marco Schmid di Rovereto), Nardò-Puteolana (Giuseppe Lascaro di Matera).