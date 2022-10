Serie D, Denis non perde il vizio del gol

ROMA - Mercoledì scorso nel turno infrasettimanale aveva fatto il suo esordio in D giocando l'intera gara contro il Villa Valle senza riuscire a centrare il colpo, ieri a Varese il Tanque ha chiuso i giochi mentre stava per calare il sipario. Al 47' della ripresa il portiere Priori ha steso D'Amuri: rigore. Il German "Tanque" Denis ha preso subito in mano il pallone e lo ha deposto sul dischetto. La sua classica rincorsa e il tiro secco e preciso: nulla da fare per il numero uno del Varese. Gol e 2-0. L'altra rete della Real Calepina era stata firmata da Raccagni. Prima vittoria per la squadra allenata da Daniele Capelli.