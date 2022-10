Serie C, stasera Padova-Feralpisalò in diretta tv su Raisport

Posticipo in diretta televisiva per la Serie C stasera, lunedì 3 ottobre alle 20.30. Raisport HD trasmetterà infatti la gara del girone A tra Padova e Feralpisalò. E' lo stesso presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a dare l'indicazione su Twitter: "Rai, ore 20.30 canale 58 digitale terrestre: Padova-Feralpisalò. Chi vuol vedere calcio per emozionarsi,per tecnica di alto profilo calcistico, dovrà sintonizzarsi. Una squadra sbarazzina di giovani talenti, il Padova. Una squadra che costruisce futuro da tempo, la Feralpisalò".