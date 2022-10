Serie D: Paternò-Catania sul neutro di Lentini

ROMA - A seguito delle disposizioni del Giudice sportivo circa la squalifica con effetto immediato del campo di gioco per una gara comminata alla società Paternò, il Dipartimento Interregionale ha reso noto che la partita del Girone I di Serie D Paternò-Catania, valida per l’8ª giornata di campionato in programma domenica 23 ottobre, si disputerà sul neutro (e a porte chiuse) dello stadio “Angelo Nobile” di Lentini, salvo indicazioni diverse della Giustizia Sportiva in merito al ricorso presentato dalla società di casa.