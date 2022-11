Coppa Italia Serie D: accoppiamenti dei sedicesimi

ROMA - Ecco gli accoppiamenti dei sedicesimi di Coppa Italia Serie D, in programma il 7 dicembre alle ore 14.30. Come da regolamento, da questo punto in avanti della competizione il percorso dei prossimi turni si svilupperà seguendo lo schema del tabellone principale che si completerà con il recupero dei trentaduesimi Casertana-Real Aversa (16 novembre alle ore 20.30, la vincente affronterà il Francavilla). Di seguito le partite dei sedicesimi:

Gara 1: Bra-Ligorna

Gara 2: Derthona-Crema

Gara 3: Varese-Franciacorta

Gara 4: Arconatese-Giana Erminio*

Gara 5: Dolomiti Bellunesi-Union Clodiense Chioggia

Gara 6: Montebelluna-Adriese*

Gara 7: United Riccione-Bagnolese

Gara 8: Seravezza-Prato

Gara 9: Orvietana- Arezzo*

Gara 10: Pineto-Tolentino

Gara 11: Ogliastra-Tivoli*

Gara 12: Puteolana-Trastevere*

Gara 13: Team Altamura-Cavese

Gara 15: Portici-Lamezia Terme

Gara 16: Trapani-Acireale

Per le sfide con l'asterisco (*) è stato necessario ricorrere al sorteggio per determinarne la sede avendo le formazioni interessate disputato il turno precedente entrambe in casa o trasferta. Nella foto in alto l'esultanza del Follonica Gavorrano vincitore della Coppa Italia 2021-22.