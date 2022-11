Serie D: oggi Paganese-Sarrabus Ogliastra

ROMA - Il campionato Serie D oggi in campo con un anticipo della tredicesima giornata (15ª per i gironi A e D). Calcio d’inizio alle 14,30.

Anticipo e posticipo. La partita del girone G Paganese-Sarrabus Ogliastra è stata anticipata a oggi. Giana Erminio-Crema (D) è stata posticipata a lunedì 28 novembre sempre alle 14,30.

Rinvio per Covid. La partita Mariglianese-Lamezia (I) è stata rinviata al 7 dicembre per Covid-19 a causa di situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti.