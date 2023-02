La Rappresentativa di D vince il test con la Primavera dell'Hellas

ROMA - La Rappresentativa Serie D chiude il raduno a Verona con una vittoria nel test disputato nel pomeriggio contro la formazione primavera dell’Hellas. Al Sinergy Stadium termina 2-1 in favore della selezione di mister Giannichedda che nell’ultimo quarto d’ora rimonta gli scaligeri, passati in vantaggio al 18’ del secondo tempo, grazie ai gol di Mattia Mascella (Montespaccato) e Simone Bonetti (Lentigione). L’incontro disputato in tre tempi di gioco ha permesso al tecnico di valutare l’intera rosa a disposizione, con la sola lieta eccezione di M’Paly Sacko tesserato in extremis dalla Salernitana: la firma del centrocampista ormai ex Matese è arrivata infatti proprio ieri a margine dell’ultima seduta di allenamento a Veronello.

GIANNICHEDDA - «Mi è piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi che hanno capito l’importanza dell’impegno mantenendo la giusta concentrazione per tutto il match - ha commentato un soddisfatto Giuliano Giannichedda -. Per noi non esistono amichevoli, ogni confronto con società professioniste rappresenta un’opportunità per crescere e per dimostrare le qualità dei giovani della Serie D. Il fatto che in tribuna ci siano sempre tanti osservatori di club di vertice è la prova che stiamo portando avanti un progetto valido e serio, a M’Paly auguro il meglio per la sua nuova avventura a Salerno».

Oltre al risultato, la partita contro i gialloblu ha lasciato diverse altre note positive che danno fiducia in questa fase di avvicinamento alla prossima Viareggio Cup. Sotto gli occhi del Coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, presente in tribuna insieme al consigliere Pietro Bertapelle, in campo si è visto un buon affiatamento seppur si trattasse del primo impegno ufficiale della squadra. Tra le azioni salienti finiscono la traversa di Dixon al 7’ del primo tempo e un paio di occasioni per Gyimah che però si riscatta con l’assist per il gol che decide il match. A strappare applausi anche il portiere Del Sorbo per un doppio intervento prodigioso sul finale della ripresa che ha tenuto in piedi il risultato.