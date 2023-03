Diretta Reggiana-Virtus Entella: probabili formazioni e come vederla in streaming

Solo sei punti di distacco in classifica e un sogno comune chiamato Serie B: Reggiana-Virtus Entella è sfida in vetta al Girone B di Serie C. La squadra di Aimo Diana comanda la classifica con 68 punti, i liguri – complice un filotto di 11 risultati utili consecutivi – si sono portati al secondo posto e ora inseguono a -6. Una vittoria avvicinerebbe i granata alla Serie B, dato che dopo lo scontro diretto mancheranno solo 7 giornate, mentre in caso di successo della Virtus Entella i giochi si riaprirebbero clamorosamente.

Riflettori puntati sull’attaccante biancoceleste Luca Zamparo, grande ex del match avendo militato per tre anni e mezzo alla Reggiana (50 gol in 111 partite in granata) e reduce da un periodo d’oro con quattro reti realizzate nelle ultime tre partite.